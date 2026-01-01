Летищата в Люблин и Жешув в Източна Полша възобновиха работа, след като по-рано бяха временно затворени за граждански полети заради активирането на полската военна авиация на фона на руски въздушни удари срещу Украйна.

Полската агенция за контрол на въздушния трафик съобщи в социалната мрежа „Екс“, че ограниченията за полетите от и до двете летища са отменени и нормалният въздушен трафик е възстановен.

По-рано полските власти съобщиха, че са отменени всички полети от и до Люблин и Жешув, докато полските въоръжени сили са повишили готовността си заради руските атаки срещу Украйна.

В подобни ситуации Полша активира свои и съюзнически военни самолети, както и системи за противовъздушна отбрана и радиолокационно наблюдение. Целта е да бъде осигурена защита на полското въздушно пространство и възможност за бърза реакция при евентуална заплаха.

Близостта до Украйна повишава риска

Люблин и Жешув се намират в източната и югоизточната част на Полша, близо до украинската граница. Поради географското си положение районът редовно попада във фокуса на полските мерки за въздушна сигурност при мащабни руски атаки срещу Украйна.

Временното спиране на гражданските полети позволява на военната авиация да използва въздушното пространство без ограничения и намалява риска за пътническите самолети.

Особено важно е летището Жешув-Ясионка, което се намира на около 80 километра от украинската граница. То е ключов логистичен център за международната помощ за Украйна и през него преминава значителна част от доставките на военно и хуманитарно оборудване за страната.

Полша засилва въздушното наблюдение

Полските власти неведнъж са предприемали подобни превантивни мерки от началото на руската инвазия в Украйна. При интензивни руски въздушни атаки срещу западната част на Украйна полските въоръжени сили повишават готовността на авиацията и противовъздушната отбрана.

Властите във Варшава следят внимателно ситуацията и заради риска от навлизане на ракети или дронове във въздушното пространство на Полша. Подобни инциденти биха могли да предизвикат реакция на НАТО, тъй като Полша е член на Алианса.

Въпреки че временното затваряне на летищата не означава непременно нарушение на полското въздушно пространство, мярката показва как руските атаки срещу Украйна оказват пряко влияние върху въздушния транспорт и мерките за сигурност в съседните държави от НАТО.