След месеци, през които американски медии се питаха къде е първата дама на САЩ в момент, в който все повече около президента Доналд Тръмп се забелязваше неговата предана сътрудничка Натали Харп, Мелания Тръмп отново се върна под светлините на прожекторите, отбелязва АНСА.

Първата дама на САЩ беше сред аудиторията, която слушаше изявлението на Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН.

По време на речта си Тръмп отдели специално внимание на съпругата си. Той изрази благодарност към нея за отлична работа, която тя върши. „Тя наистина работи много. Тя беше и единствената първа дама в историята, председателствала заседание на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, а днес ще бъде домакин на среща за бъдещето на децата, в която вече участват около 60 членове от целия свят и други страни. Така че, Мелания, благодаря ти, отлична работа“, заяви той, докато първата дама се усмихваше на тези похвали.

Тръмп визира това, че през март Мелания Тръмп председателства заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на децата, технологиите и образованието в условия на конфликт. Тръмп визира и инициативата на първата дама „Заедно градим бъдещето“ в подкрепа на образованието на децата, внедряването на новите технологии в обучителния процес, но и в подкрепа на предпазването на децата от опасностите в интернет. Инициативата на първата дама е подкрепяна от чуждестранни представители и от технологични компании.

БТА

Поредната среща по този проект се състоя вчера по обед местно време в хотел „Сейнт Реджис“, като на събитието беше допусната журналистката от Си Ен Ен Бетси Клайн. Миналия петък тази медия беше лишена от достъп до Белия дом. Сега решението да бъде поканена журналистката от тази медия за събитието на Мелания се смята за реванш на първата дама над Натали Харп. Според някои предположения именно Харп е показала на Тръмп статии на Си Ен Ен, които са били враждебни към него и това е довело до решението му да забрани достъпа на тази медия до събитията в Белия дом.

На събитието в „Сейнт Реджис“ присъстваха съпрузите на 57 лидери от цял свят и представители на технологичния сектор.

БТА

Утре Мелания Тръмп ще присъства на отваряне на борсата в Ню Йорк и ще представи „Империя“ - нов форум за жените на върха на икономиката и финансите.

После тя се връща в Белия дом, за да бъде до Тръмп при посрещането на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон.