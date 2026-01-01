Министерският съвет одобри Проект на бюджетен план на България за 2027 г. Документът съдържа информация за фискалните параметри за следващата година и отчита мерките за справяне с прекомерния бюджетен дефицит.

Изготвянето на плана е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 473/2013, който предвижда засилен мониторинг върху държавите от еврозоната от страна на Европейската комисия и Съвета на ЕС. Целта е да се гарантира стабилността на общата валута и да се подкрепят икономическата устойчивост и сближаването между страните, които използват еврото.

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Наблюдението включва оценка на планираната бюджетна политика и структурните реформи, заложени в проектите на бюджетни планове за предстоящата година.

Българският проект е съобразен със Закона за публичните финанси и Националния средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025–2028 г.

Документът служи и като доклад за предприетите мерки за преодоляване на прекомерния дефицит.