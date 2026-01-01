Бюджет 2027 ще бъде представен навреме, фокусът ще е върху семействата и децата, предвижда се ръст на заплатите и пенсиите, това обеща премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет, което днес започна в 13:00 ч. поради изслушването на министър-председателя и част от министрите от кабинета в Народното събрание.

"На днешното заседание ще вземем решение за изпращане в Европейската комисия и в Еврогрупата на бюджетен план за 2027 г., съгласно установените процедури. Знаете в какво състояние заварихме държавната хазна - изпразнена, с прекомерен дефицит, борчове, със занемарен План за устойчивост, с редица наследени проекти и фактури, които трябваше да плащаме и продължаваме да изплащаме, с автоматични механизми за заплатите в бюджетната сфепа, както и стремглаво растящи социални и други разходи", посочи Радев.

Той обясни, че след прецизна работа правителството е взело нужните решения и те намират отражение в Бюджет 2027. Министър-председателят заяви, че в него има ясни приоритети и политики, като основните от тях се движат в посока на оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори (образование, здравеопазване, спорт, култура) и повишаване на инвестициите и облекченията за българския бизнес, така че да има приходи в хазната най-вече от производство, експорт и иновации. За постигането на тези цели са залoжени реформи в редица сектори.

„Ще се движим в 3 направления - ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо 2025 г. и 2026 г.“, каза той. Част от мерките са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и реформа в ТЕЛК, ще се залaга на повече приходи, но без да се пипат основните данъци.

Доходи, печалба и ДДС

„Контрол на редица харчове в реално време, това е дигитализацията, системата СИГМА и продължаваме да я надграждаме, затягаме контрола, затваряме вратичката за измами“, посочи премиерът Радев.

По думите му секторите с изключително високи печалби през последните години - банки, застрахователи, търговски вериги - „ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена“.

Фокусът на правителството ще е върху семействата и децата, увеличават се детските надбавки, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания, въвежда се нова данъчна преференция за детско развитие. Увеличава се подкрепата за майките, както и стипендиите за учениците. Подкрепа ще има и за студентите в храненето и настаняването.

В Бюджет 2027 правителството предвижда увеличаване значително на парите за здраве, с акцент върху Националната детска болница и заплатите на младите лекари. Засилва се обаче и контролът при злоупотребите с НЗОК, така че да се спрат течовете и кражбите от здравето на хората.

Предвижда се още 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% увеличение за педагогическия персонал, 8% за пенсии, скок на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. И в допълнение: „Ваучерите до 100 евро остават без облагания, за тези от 100 до 200 евро се въвежда облагане“, съобщи още премиерът.

Облекчения

„Ще има облекчение за граждани и фирми, като намаление на екотаксите и други мерки, които предвиждаме. Много важно за бюджета - стимулиране на икономическото развитие, така че да пълним хазната от производство, а не да преливаме пари от едни пера в други, и да мислим, че правим реформи, както е досега“, обясни Радев.

В Бюджет 2027 правителството предвижда и увеличаване на прага за регистрация по ДДС, с което се въвежда съответно сваляне на административната тежест за хиляди български фирми.

Разширява се и обхвата на фирмите, които ще получат държавна помощ под различна форма при инвестициите. Въвежда се и данъчно облекчение за трансфер на технологии и научноизследователска дейност. Ще се увеличи и подкрепата за индустриалните зони и паркове.

Инвестиции

Премиерът посочи, че се очаква и увеличаване на капацитета на консулските служби и търговските представителства в чужбина.

А също и повече безопасност, инвестиция в пътната безопасност, придобиване на нови самолети за борба с пожарите, дистанционен мониторинг на язовири, антидрон системи и системи за ПВО.

Важен подход на правителството ще е и залaгане на средства „там, където с по-малко средства може да се постигне значителен финансов ефект и като приходи, и като развитие на икономиката, и като ползи за обществото“.

Предвиден е и нов закон за публично-частните партньорства.

"Бюджет 2027 не предлага лесни решения, но обещаваме посока, финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно. И най-вече данъчна система, която запазва конкурентоспособността и страна, която инвестира в най-важния си капитал – хората", обобщи премиерът Радев.