"Послание от обществен интерес – (Доналд) Тръмп все още е ваш президент", написа каналът на Белия дом в социалната мрежа Екс след поражението на Републиканската партия на междинните избори в САЩ, предаде Франс прес.

Публикацията е придружена от снимка, на която американският президент е с предизвикателно и намръщено изражение и е свил юмруци върху бюрото си в Овалния офис.

След по-малко от два часа публикацията обаче събра хиляди подигравателни коментари, отбелязва АФП.

В редица щати, смятани за бастиони на Републиканската партия, бяха избрани представители на Демократическата партия, като тя контролира вече до голяма степен Сената и Камарата на представителите.

Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че войната в Иран е причината за тежкото изборно поражение, понесено на междинните избори вчера от републиканците на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

"Войната е причината за нашето поражение", написа той в публикация в Екс.

"Всички знаят защо загубихме. И всеки честен разговор за пътя напред оттук нататък трябва да започне именно оттам", добави Ванс, който е сочен за потенциален кандидат за президент на изборите през 2028 година.