Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да се разграничи от поражението на републиканците на междинните избори, като изтъкна, че самият той не е бил кандидат в изборната надпревара, предадоха световните агенции, коментирайки пост на държавния глава в социалната мрежа Трут Соушъл.

„Аз не бях в бюлетината и ако бях, щяхме да спечелим СЪС СМАЙВАЩО ПРЕВЪЗХОДСТВО!“, написа Тръмп в пост в своята социална мрежа.

По време на предизборната кампания Тръмп многократно призоваваше избирателите да си представят, че самият той участва в изборите. Въпреки ниския си рейтинг на одобрение той се надяваше, че личното му участие в кампанията ще окаже положително влияние върху изборните резултати, отбелязва ДПА.

Тръмп заяви също, че е готов да приеме резултатите от изборите и да работи съвместно с демократите.

Демократите печелят ключови битки на междинните избори в САЩ, Тръмп губи позиции

„Ще работим с демократите и, знаете ли, очакваме с нетърпение да работим с тях. Вероятно ще намерим начин да постигнем някакво споразумение“, каза той пред вестник „Ню Йорк таймс“.

Същевременно Тръмп призна, че войната с Иран е изиграла роля за загубите на републиканците на междинните избори. Конфликтът доведе до увеличение на цените на горивата, което рефлектира и върху другите цени и породи недоволството на американците, отбелязват агенциите.

В интервю за „Фокс нюз“ Тръмп заяви, че сега демократите ще внесат за одобрение законопроекти, които той смята за „безумни“ и предупреди, че ще наложи вето върху тях.

Тръмп обаче допълни, че демократите са свършили добра работа на тези избори и каза, че би могъл да работи с тях по много въпроси, в това число и имиграцията, предаде Ройтерс. Той похвали предизборната стратегия на демократите и каза, че те са се „борили добре“ на тези междинни избори, допълва Франс прес.

Държавният глава каза, че не обмисля промени в правителството си след изборните резултати.

Президентът повтори в друго интервю за „Уолстрийт джърнъл“, че ще приеме тези резултати.

Прогнозите на американските телевизионни мрежи показват, че републиканците ще загубят контрола си и над двете камари в Конгреса.