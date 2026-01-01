„Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха“. Това написа милиардерът Илон Мъск в социалната си платформа X (Екс) по повод резултатите от междинните избори в САЩ, на които Демократическата партия си върна контрола върху двете камари на Конгреса - Сената и Камарата на представителите, от Републиканската партия на президента Доналд Тръмп, пише Vesti.bg .

„Разполагането на центрове за данни в космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея“, добави собственикът на Tesla и SpaceX в друга публикация.

С коментарите си Мъск демонстрира чувство за хумор след тежкото поражение на републиканците, които той подкрепи с огромни финансови средства по време на предизборната кампания, отбелязва Франс прес.

Според публикации в американските медии милиардерът е вложил стотици милиони долари в подкрепа на републикански кандидати и политически организации. По този начин той се превърна в един от най-големите финансови донори на партията по време на кампанията за междинните избори.

Демократите нанесоха тежък удар на Тръмп

Резултатите от вота на 3 ноември представляват сериозен политически неуспех за президента Доналд Тръмп. Демократите успяха да спечелят мнозинство както в Камарата на представителите, така и в Сената, с което си осигуриха контрол върху целия Конгрес.

Промяната в съотношението на силите ще даде възможност на демократите да блокират законодателни инициативи на Белия дом, да упражняват по-силен контрол върху действията на администрацията и да организират разследвания чрез контролираните от тях комисии.

Резултатите са и сериозен сигнал за политическата подкрепа за Тръмп две години след завръщането му в Белия дом.

Какво се крие зад шегата на Мъск за космическите лазери

Шегата на милиардера за „лазерите от космоса“ препраща към разкрития за негови текстови съобщения от октомври 2024 г., изпратени до Ашли Сейнт Клер, с която има дете.

Според информация на американското радио NPR, което се е запознало със съобщенията, Мъск е говорил за намерението си да използва „лазери“ от космоса непосредствено преди президентските избори през 2024 г. В един от разговорите той твърдял, че разполага с над 10 000 лазера в космоса.

Темата беше включена в документален филм за предприемача на режисьора Алекс Гибни. Впоследствие адвокатите на Мъск оспориха внушенията за възможна намеса в изборите и заявиха, че става дума за лазерните комуникационни системи между сателитите на SpaceX.