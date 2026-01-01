Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Демократическата партия ще бъде „унищожена“, ако инициира процедура по импийчмънт срещу него, след като демократите поемат контрола над Конгреса в началото на 2027 г., предаде Франс прес.

„Мисля, че това би унищожило Демократическата партия“, каза Тръмп в отговор на въпрос за евентуален импийчмънт след съкрушителното поражение на неговия републикански лагер на междинните избори, като добави, че „няма никаква причина“ за такава процедура.

В първата си публична изява пред телевизионните камери след изборите Тръмп избра да говори за строителните си проекти в американската столица, отбелязва ДПА.

Той открои най-вече балната зала, която изгражда в Белия дом. Тя ще бъде „най-добрата в целия свят“, заяви президентът на САЩ на строителната площадка.

Тръмп спомена също така и за плановете си за изграждане на триумфална арка, както и за обновяване на старо голф игрище във Вашингтон.

Републиканците загубиха мнозинството си в Камарата на представителите и в Сената, след като американските избиратели, уморени от голямата инфлация и високите цени на горивата, наред с други проблеми, донесоха на междинните избори убедителна победа за Демократическата партия.