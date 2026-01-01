Общо 70,6 л/кв. метър дъжд са паднали за последните три денонощия в Русе.

Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Порои в страната: Над 157 литра дъжд на места, затворен път и покачване на реките

От станцията обясниха, че средномесечната норма за ноември е 50 л/кв. метър дъжд.

Областният управител на Русе Любомир Владимиров каза, че нивата на реките и язовирите на територията на областта са нормални.

Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева съобщи, че екип на противопожарната служба е отстранил рано тази сутрин паднало дърво върху пътното платно на международния булевард „България“ в Русе.