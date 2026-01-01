Над 157 литра дъжд на квадратен метър са паднали за последното денонощие в района на село Спасово, област Добрич. В Хасково са измерени 45 литра на квадратен метър. За днес и в двете области е обявен червен код за опасни метеорологични явления.

Данните за Добричко са от валежомерните станции в региона и обхващат периода до тази сутрин, съобщиха от Областната администрация. След Спасово най-много валежи са отчетени в Дуранкулак – 113 литра на квадратен метър, Шабла – 94,7, Оброчище – 65,4, Каварна – 61,2, и град Добрич – 58,3 литра.

В останалите станции количествата са между 13,1 и 47,5 литра на квадратен метър.

През вчерашния ден са подадени около десет сигнала за паднали дървета в различни части на областта. Заради наводнен пътен участък от 1:00 до 4:00 часа тази сутрин частично е било затворено движението по пътя Шабла – Дуранкулак. Няма сигнали за бедстващи хора.

Сериозно влошаване на времето: Червен и оранжев код за значителни валежи и силен вятър във вторник (КАРТА)

Обстановката в областта е спокойна, съобщават от Областната администрация. Областният управител Руслан Томов поддържа връзка с кметовете и директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Той призовава гражданите да бъдат внимателни при пътуване заради опасността от аквапланинг.

Хасково

В Хасковско най-много дъжд за последното денонощие е паднал в областния град – 45 литра на квадратен метър. Най-слаб е бил валежът в Димитровград – 1,5 литра. Данните са на хидрометеорологичната обсерватория в Хасково.

За днес НИМХ е обявил червен код за значителни валежи в осем от 11-те общини в областта. Повечето от тях са публикували предупреждения на сайтовете или във фейсбук страниците си.

През предходното денонощие най-голямо количество валежи в Хасковско е измерено в Минерални бани – 72,5 литра на квадратен метър.

Ловеч

Най-голямо количество дъжд през последното денонощие в Ловешка област е паднало в Троянския Балкан. Валежите са достигнали 74 литра на квадратен метър в село Шипково, съобщи за БТА Мартин Мачев, директор на Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Плевен.

Най-много дъжд е паднал и в Априлци – 54 литра на квадратен метър. В троянското село Черни Осъм количеството на валежите е 19 литра на квадратен метър, а в угърчинското село Лесидрен – 20 литра на квадратен метър.

В Ловеч са измерени най-малко валежи – 6,1 литра на квадратен метър.

БТА

Нивата на реките вчера са се покачили, но през нощта са започнали да спадат и вече са около средните стойности, каза Мачев. Към момента нивото на река Осъм в Ловеч е 62 см, в Троян – 47 см, а на река Вит при Тетевен – 110 см.

По думите на Мачев през целия ден се очакват валежи в областта, като на местата над 1500 метра дъждът ще премине в сняг. Максималните температури през деня ще бъдат между 9 и 11 градуса.

За Ловешка област е обявен оранжев код за интензивни валежи.

Областният управител на Ловеч Пламен Христов каза за БТА, че няма постъпили сигнали за наводнения и затворени пътни участъци заради продължителните дъждове.

Смолян

Проливен дъжд валя преди обед в Смолян и околностите, но валежът вече е с намалена интензивност. За област Смолян за днес е обявен червен код за опасност от обилни валежи. Обстановката в областта е спокойна, нивата на язовирите са в нормални граници, информира за БТА областният управител Георги Пепеланов.

Нивата на язовирите „Цанков камък“, „Доспат“, „Тешел“, „Златоград“ и „Пловдивци“ са в нормални граници, уточняват от Областната администрация. Водоемите разполагат със свободен обем, който позволява поемането на допълнителни водни количества.

БТА

Силен дъжд е наблюдаван за определен период и в района на Рожен, съобщиха за БТА от метеорологичната станция на върха. Валежите за последното денонощие в Смолян и района не се сериозни, най-голямо количество е измерено в село Арда – 10 литра на квадратен метър, информират от станцията. Обобщените данни са за 24-часов период преди да започне проливен дъжд.

В часовете с интензивен валеж по улиците на града се образуваха потоци от дъждовна вода. На възлови улици с интензивен трафик се виждат отделни непочистени шахти.

Шумен

Екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Шумен са извършили обходи и са осигурили дежурства с техника в районите около водоеми в региона, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

БТА

Наблюдавани са водоемите в село Ивански, мостът в квартал „Макак“ в Шумен, мостът до село Хан Крум, както и районът около Смядово. Към момента не са констатирани усложнения, но наблюдението на рисковите участъци в областта ще продължи, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес червен код за областите Варна и Добрич, а за Шумен - оранжев код за значителни валежи.