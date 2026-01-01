Министър-председателят на България Румен Радев обсъди със Зоран Николов, председател на Партията на българите в Сърбия, подкрепата за българското национално малцинство в западната ни съседка. Това съобщиха от правителствената пресслужба след среща на Радев и Николов.

По време на срещата премиерът Румен Радев високо оцени инициативите, предложени от Зоран Николов през изминалите години, насочени към подобряване условията на живот за българското национално малцинство, както и за по-нататъшното развитие на свързаността между България и Сърбия чрез разкриването на допълнителен ГКПП „Калотина/ Градина 2“, информираха от пресслужбата и отбелязаха, че този проект се вписва в усилията на България и Сърбия да допълват транспортната свързаност помежду си като част от европейската транспортна мрежа.

Премиерът благодари за усилията на Зоран Николов за икономическо съживяване на района чрез създаване на безмитна зона в Цариброд. Румен Радев открои и значението на инициативите на Зоран Николов за лечение на наши сънародници във ВМА, както и за ускоряване на процедурите за предоставяне на българско гражданство.

Зоран Николов информира за актуалните развития в пограничните общини, както и за проблемите и очакванията на българите в Сърбия в контекста на предстоящите избори за Национални съвети на националните малцинства, насрочени за 8-и ноември т.г. Той разви и идеята си за създаване на нови туристически маршрути в Цариброд и Босилеград с туроператорски фирми от двете съседни страни, които да съдействат и за по-доброто опознаване на двата съседни народа, се посочва в съобщението.

Премиерът Румен Радев подчерта, че българското правителство е готово да работи съвместно с новото правителство на Сърбия за практическата реализация на предложенията и идеите, инициирани от Зоран Николов, които създават нови перспективи и възможности за българското национално малцинство