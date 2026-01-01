Само в рамките на няколкото часа при спецакция на 3 ноември са задържани трима души за разпространение наркотици, това съобщиха на специален брифинг от полицията и прокуратурата.

Първата акция е била в ж.к. "Младост", там са задържани двама души. Единият от тях на 26 години и е бил с малко количество тревиста маса, но при последвало претърсване на жилището му са намерени още наркотици от същия вид и електронна везна, посочи шефът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков.

Благодарение на този арест е установен следващ дилър, от който е закупено наркотичното вещество. Той е задържан в жилището, което бил наел. Там е открито голямо количество марихуана - 4,3 кг, плюс 150 грама хашиш, приготвен под формата на масло с мирис на марихуана. Мъжът наел квартирата с фалшиви документи за самоличност. Пред полицията признал, че с парите, които печели, ремонтира апартамент, който е закупил.

Впоследствие е задържан и трети мъж, за който е получена оперативна информация. Мъжът се придвижвал с тротинетка. При влизане в търговски обект бил задържан на място. В дрехите му и в кухина на тротинетката са намерени наркотици. Още наркотични вещества са намерени и в апартамента му.

За последния месец 37 души са предадени на съд за разпространението на различен тип наркотици. В общ размер става въпрос за над 1,1 млн. евро, каза говорителят на СГП Николай Николаев.