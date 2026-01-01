Окръжният съд във Видин даде ход на разпоредителното заседание по наказателното дело за убийството на 20-годишния Мариян Пасков. Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Видин срещу двамата, обвинени в умишлено убийство на младежа, извършено на 3 март 2025 г. в Кула.

Това съобщиха от Окръжния съд във Видин. Първото разпоредително заседание по делото, насрочено през октомври, беше отложено поради нередовно призоваване на една от сестрите на пострадалия и необходимостта от извършване на допълнителни процесуални действия.

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В хода на заседанието на 3 ноември съдът прие представените удостоверение за наследници, удостоверение за родствени връзки и актуални справки за съдимост на двамата подсъдими.

С оглед представеното удостоверение за наследници, от което е видно, че единствените наследници на пострадалия са неговите родители, съдът допусна майката и бащата да участват в производството като частни обвинители.

Не бяха уважени исканията на други негови роднини да бъдат конституирани като граждански ищци, тъй като съдът прие, че това би затруднило процеса. На тях беше указано, че могат да предявят гражданските си претенции пред гражданския съд след приключване на наказателното производство.

Постъпил на електронната поща на съда сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата наложи прекъсване на заседанието и отлагане на делото. Следващото заседание е насрочено за 10 декември, когато трябва да продължат съдебно-следствените действия в рамките на разпоредителното заседание, допълниха от съда.

Според внесения обвинителен акт младежът е живял под наем в дома на единия. На 1 март 2025 г. тримата са консумирали алкохол в съседен имот. В ранните часове на следващия ден обвиняемите са отправили упрек към 20-годишния мъж, че не е нацепил дърва, и са му нанесли побой, вкл. наранявания с дървен прът, вилица и нагорещен метален предмет, както и чрез скачане върху тялото му.

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На 3 март двамата подсъдими са установили смъртта на мъжа. С цел заличаване на следите те са полели тялото с бензин и са го запалили в двора, а останките са изхвърлили на близко сметище. След разпространяването на новината за изчезването му двамата са напуснали България през ГКПП „Калотина“.

Спрямо тях бе задействана процедура по общодържавно и международно издирване, след което бяха задържани в Чехия и предадени на българските власти въз основа на Европейски заповеди за арест.