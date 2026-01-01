Капиталът на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, гр. София, се увеличава с парична вноска от държавата в размер на 2 млн. евро. За целта правителството одобри промени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тази година.

Средствата са необходими за високоефективни технически средства за изпълнение на дейности в областта на устройственото планиране, архитектурното и инженерното проектиране, както и за привличане на висококвалифицирани кадри, повишаване на ефективността и разширяване на проектантския капацитет, обновяване на сградния фонд и премахване на рискови за здравето сградни материали.

В приетата от Министерския съвет Програма за управление на Република България 2026 г. - 2030 г. е предвидено „Национален център за териториално развитие“ ЕАД да работи по изпълнението на ключови за страната обекти и съоръжения като: Проектиране на автомагистрали и ключови пътни съоръжения от националната пътна мрежа; Проектиране на довеждащи водопроводи, язовири и хидротехнически съоръжения за гарантиране на националната водна сигурност; Изработване на общи устройствени планове на общини и цели региони; Актуализация на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и регионални стратегически документи; Поддържане и управление на Морския пространствен план и географските информационни системи за пространствено планиране.

Развитието на дружеството е пряко свързано с възможността да разполага със съвременна материална база, подходящи условия за работа, както и качествен инженерен и архитектурен състав.