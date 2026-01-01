Един човек загина, а още двама са ранени, след като хеликоптер се разби в залива Бискейн, близо до американския град Маями, предаде Асошиейтед прес.

Хеликоптерът се е разбил малко преди обяд близо до щатския парк „Бил Багс Кейп Флорида“, информираха от шерифската служба на окръг Маями-Дейд.

Бреговата охрана на САЩ потвърди, че един от тримата, пътуващи в хеликоптера, е загинал, а другите двама са откарани в травматологичен център.

Според предварителна информация от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, хеликоптерът вероятно е изпълнявал полет с цел фотографски снимки.

На мястото на инцидента, освен служители на бреговата охрана, са пристигнали и екипи на пожарната.

Самоличността на хората, пътували в хеликоптера, засега не е оповестена.