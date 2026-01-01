Търговците нямат право да начисляват отделна цена за бутилката при продажба на бира, без предварително да са информирали клиентите за допълнителното плащане. Подобна практика е нелоялна и подлежи на санкция от 1500 до 50 000 евро по Закона за защита на потребителите. Това съобщиха от Комисията за защита на потребителите (КЗП) след заседание на регулаторния орган.

Комисията е разгледала жалба за продажба на българска марка бира, чиято цена на етикета е била 0,55 евро, но на касата към нея са добавени още 0,22 евро за бутилката. Така клиентът е платил общо 0,77 евро. При проверката е установено, че в магазина се предлагат различни марки бира и разфасовки, но никъде не са обявени отделни цени на стъклените бутилки или условия за връщане на амбалажа. Според КЗП по този начин потребителите научават за допълнителната сума едва на касата или след като вече са платили покупката.

Комисията е установила и друг случай на неинформиране за цена на опаковка. В магазин на голяма търговска верига клиент е избрал да купи маслини в найлонов плик вместо в кутия, но на касата му е начислена допълнителна такса от 0,18 евро. Тъй като цената на опаковката не е била обявена на подходящо място в близост до стоката, на търговската верига е наложена санкция от 2556 евро.

Санкция до 35 000 евро е наложена и на голяма търговска верига за подвеждаща информация относно произхода на плодове и зеленчуци. При проверка е установено, че розови домати са обозначени като български, въпреки че според придружаващите документи произходът им е Турция. КЗП посочва, че така потребителите се заблуждават за съществена характеристика на стоката, която може да повлияе върху решението им за покупка. Срещу веригата има и влязла в сила заповед за прекратяване на практиката, потвърдена от Върховния административен съд. Тъй като нарушението продължава и търговецът не спазва заповедта, комисията налага санкцията.

При друга проверка в автокъща е установено, че автомобил втора употреба е рекламиран с пробег от 134 000 километра, докато техническата проверка е показала реален пробег от близо 170 000 километра. Освен това в обекта не е било обозначено на видимо място, че се продават употребявани автомобили. Според КЗП става дума за заблуждаваща нелоялна търговска практика, тъй като пробегът и състоянието на автомобила са характеристики, които могат да повлияят върху решението за покупка. За подобно нарушение законът предвижда санкция от 1000 до 25 000 евро.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви вчера намерение да заведе два колективни иска срещу „Топлофикация София“, ако дружеството не обезщети потребителите, останали продължително без топла вода и отопление.