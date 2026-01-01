Полицията в Петрич установява водача на лек автомобил, блъснал 71-годишна жена на пешеходна пътека в града.

Сигналът за пострадала жена е подаден на 3 ноември вечерта. Жената е потърсила медицинска помощ заради фрактура на стъпалото.

Пред полицейските служители тя обяснила, че около 18:00 часа, докато пресичала на пешеходна пътека в района на кръстовището между улиците „Цар Борис III“ и „Битоля“, била блъсната от автомобил.

По думите ѝ, водачът ѝ предложил да я заведе до болницата в града, но тя помолила да я прибере до дома ѝ. Жената не могла да посочи марката на автомобила. Водачът и превозното средство се установяват.