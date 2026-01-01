Хижа „Мальовица“ временно преустановява обслужването на туристи, след като договорът за наем с досегашния стопанин е прекратен по взаимно съгласие, съобщиха от Българския туристически съюз (БТС).

По информация на съюза прекратяването на договора е станало по писмено искане на управителя на дружеството „Трансгруп“ ЕООД Николай Марков. На 2 ноември 2026 г. хижата е предадена на БТС с приемо-предавателен протокол.

В момента обектът няма да предлага организирано настаняване и хранене. Отворени остават помещения за подслон, но без обслужване. От БТС призовават туристите да съобразят плановете и маршрутите си с промяната, особено при преходи в района на Мальовишкия дял на Рила.

От туристическия съюз изразиха благодарност към Николай Марков и целия екип "за дългогодишната работа, грижите за хижата и приноса им за подобряването на условията за посетителите".

През 2025 г. хижа „Мальовица“ зае първо място в категорията „Най-добра хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт“ в кампанията „Хижа на годината“. Николай Марков пък беше класиран на трето място в категорията „Хижар за пример“.

От БТС отбелязват и дългогодишното сътрудничество с досегашните стопани при организирането на курсове и обучения, както и подкрепата им за участниците и инструкторите.

От съюза посочват, че ще предприемат действия за обявяване на конкурс за нов стопанин в най-кратки срокове. Информация за процедурата и възстановяването на дейността на хижата ще бъде публикувана на официалния сайт на организацията.

До избора на нов стопанин туристите трябва да имат предвид, че хижа „Мальовица“ няма да работи в обичайния си режим и няма да предлага стандартните услуги за настаняване и хранене.

Междувременно друг случай с временно затворена планинска хижа предизвика напрежение през август. Тогава Българският туристически съюз съобщи, че преустановява работата на хижа „Камен дел“ на Витоша заради опасения за безопасността на туристите и служителите.

Според БТС решението е взето след поредица от заплахи и инциденти, свързани с водоснабдяването на обекта. От организацията твърдят, че след смяната на предишния стопанин Ивайло Ненов са били отправяни заплахи за повреждане на хижата и замърсяване на питейната вода.

През уикенда на 8 и 9 август е било установено повреждане на около 40–50 метра от водопровода, вследствие на което водоснабдяването е прекъснато. От БТС уточняват, че не обвиняват конкретен извършител за повредата, преди това да бъде установено от компетентните органи.

След инцидента водопроводът е възстановен, взети са проби от водата за лабораторни изследвания и са предприети мерки за засилване на видеонаблюдението и охраната.

От туристическия съюз подчертават, че временното затваряне на „Камен дел“ е било превантивна мярка за гарантиране на сигурността на посетителите.

За разлика от случая с „Камен дел“, преустановяването на дейността на хижа „Мальовица“ е свързано с прекратяване на наемните отношения, като се очаква изборът на нов стопанин да позволи възстановяването на обичайното обслужване на туристите.