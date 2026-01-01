Опозицията с остри критики към властта за проектозакона за бюджета за 2027 г.

„Всички обичат УНСС“: Ректорът на университета отговори на критиките за представянето на бюджета

ГЕРБ

"Всички уважаваме УНСС и като бивш министър на образованието и науката - всички обичат УНСС, първо се ходи в УНСС преди да направиш бюджета, а не след като го направиш. Няма нищо лошо да покажат уважение към университета, но управляващите трябва да покажат уважение към всички останали институции, към цялата общественост", обясни Красимир Вълчев от ГЕРБ. По думите му проектозаконът все още не е качен в сайта на Министерството на финансите.

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"Не само Народното събрание, нито една друга институция не може да си прочете бюджета. Вероятно част от академичната общност на УНСС е присъствала на това т. нар "партийно събрание. Дори УНСС не знаят колко ще им бъде трансферът от държавния бюджет", каза той.

"Цялото мероприятие ми прилича на партийно събрание, цялата ПГ беше събрана там да ръкопляска, вероятно знае, че в Закона на висшето образование има забрана за осъществяване на политическа дейност на територията на висшите училища. Управляващите нарушиха и Закона за висшето образование, всяка критика към опозицията прави партийно-политическа една такава сбирка", обясни още Вълчев.

Теменужка Петкова каза, че според нея правителството е трябвало да посети УНСС преди да подготви проекта за Закона за държавния бюджет. "Тогава, когато започнат опозицията и медиите да бъдат причина за твоите неуспехи, ситуацията в страната наистина е много притеснителна и когато представиш бюджета извън сградата на парламента, това означава, че ти не държиш на тази институция и тя се превръща в един гумен печат на управляващите", обясни Петкова.

Според нея предстои висока инфлация, нов дълг, увеличаване на максималния осигурителен доход. Според нея е добре управляващите е да погледнат препоръките на Европейската комисия.

"Да, България"

Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

По същия начин, по който излъгаха, че не са предлагали на Европейската комисия (ЕК) да сложат ръка върху пенсиите на пет милиона българи, днес излъгаха за част от параметрите на бюджета, каза Мирчев. Беше ни представен бюджетен дефицит от 3,5%, истинският бюджетен дефицит ще бъде 4,2%, заяви Мирчев.

Беше нарисувана една розова картина на бъдещо страхотно-индустриално развитие, вместо това ни беше представен спад на ръста на брутния вътрешен продукт. Беше обяснено, че България ще бъде със здрави финанси, вместо това ни бяха представени нови девет милиарда евро дълг - това е бюджет на страшното свличане, каза Мирчев. Той коментира, че това е по-лош бюджет от бюджета на Жан Виденов. Хората, които тогава фалираха България, искат отново ние да влезем в спирала от дългове, на големи бюджетни дефицити, на нисък ръст на брутния вътрешен продукт.

Това е бюджет на тежка зима - зима на излъганите надежди, защото хората очакваха по-добри цени, а ще получат тежко нарастване на инфлацията заради огромния дефицит, каза народният представител от ДБ Мартин Димитров.

Когато комбинираш голям дефицит, който води до инфлация, изземване от гражданите под формата на данъци за два милиарда евро, с високи цени на петрола заради двете войни, с високи глоби - зимата става истински тежка и брутална, каза Димитров. По думите му това, което ще се случи на българските семейства тази зима, са високи цени, трудности, инфлация и огромно задлъжняване. Проблемът е, че част от инфлацията директно се произвежда и е резултат от действията на правителството, допълни депутатът.

Димитров коментира протестите от декември 2025 г. срещу бюджета и заяви "уникално нагло е, че на фона на всичко това дойде на власт кабинетът на Радев, който сега предлага още по-лоши бюджети. Това трябва да бъде спряно, защото сметката тази зима ще бъде платена от милиони български граждани под формата на по-високи цени, каза Димитров. Този бюджет не е за публикуване, по-добре не го показвайте, а го оттеглете, преработете и предложете бюджет с много по-нисък дефицит, за да може поне правителството да не произвежда инфлация, каза Мартин Димитров.

Няколко бюджетни процедури подред ние предлагаме как да бъде намален дефицитът, но нашето опасение е, че те припознават едни добри идеи обаче ще ги изпълняват неправилно и неефективно, както показват последните шест месеца, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов. Дори малкото позитивни неща са трудни за изпълнение и не вярваме, че с начина, по който работи това правителство до момента, те ще бъдат изпълнени, каза Божанов.

ДПС

Правителството представи един бюджет, който е бюджет на социалния мираж и на фискалната безотговорност, каза на брифинг пред журналисти в парламента зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри.

По думите на Сабри в бюджета липсват антиинфлационни мерки и икономически мерки за бизнеса. Всичко това тика гражданите на България към прогресивно обедняване, каза тя. За уязвимите групи има минимални увеличения, но това няма да помогне на хората да изкарат тежката зима, която предстои оттук нататък. Чухме много неща, които са само обещания, допълни Сабри.

Единственото нещо, с което може да се съгласим от това представяне, е, че този проект на бюджет наистина е един тежък камион без спирачки, който лети към пропастта, каза Станислав Анастасов от ДПС. Чухме много хубави пожелания за космическа индустрия, за гигафабрики, за изкуствен интелект. Да, това наистина е прекрасно, с някакъв хоризонт от 50 години, но в крайна сметка българските граждани имат един въпрос и той е как другият месец ще си платят сметките, посочи той.

И докато управлението се устремило към космоса, искам да ви уверя, че българските граждани са здраво притиснати към земята, да не кажа смачкани от растящите цени, допълни той.

Анастасов посъветва управляващите да не лъжат Европейската комисия. Опитите за лъгане на Европейската комисия, историята показва от други държави, че не са завършвали добре, каза той. Уважаемо управление, няма как да заместите решаването на проблемите на хората с репресии. Това не работи и няма да сработи, посочи още той.

Този бюджет за нас остава откъснат от ежедневието на българина и по никакъв начин не предвижда решаване на основните проблеми на гражданите, каза народният представител Атидже Алиева. Това, че държавата ще харчи повече, не означава, че нейните граждани ще живеят по-добре. Не виждаме мерки, които да се борят с основните проблеми на хората, като растящите цени на храните. Чувайки приоритетите на правителството в бюджета, не чухме нито думичка за земеделие, за родно производство, за по-ниски цени и по-големи количества на българска продукция, които да се предлагат в търговските вериги, така че да се спомогне за намаляване на цените, каза тя.

„Възраждане“

Вече няма време и за оправдания, няма и възможност за оправдания, или поне оправданията няма да имат абсолютно никаква тежест, тъй като и този бюджет предлага по много от същото и по-точно от трайно обедняване на българския народ. Никаква борба с инфлацията, никаква борба с икономическите последици и абсолютно никаква борба с вдигането на цените, каза Цончо Ганев от „Възраждане“ пред журналисти.

И ако това е едната страна на монетата, другата страна е още по-плашеща, а това са доходите на всеки един от гражданите, тъй като политиките за поощряване на бизнес средата, политиките, свързани с микробизнеса, с малкия и средния бизнес, са точно нула, коментира той.

Защото, когато не подкрепяш семейния и малкия бизнес, когато не подкрепяш хората, които си осигуряват сами препитанието чрез търговията или някакво малко производство, няма как да разчиташ на стабилни доходи и на проспериращо общество. Така че ситуацията към момента, свързана с доходите на държавата, на приходите към бюджета, според управляващите е оптимистична. От друга страна доходите на всеки един от нас по никакъв начин няма да се подобряват, коментира Ганев.

Няма категорично да подкрепим този бюджет, каза още Ганев. Той отбеляза, че становището на формацията важи към първия вариант на бюджета преди евентуални промени между първо и второ четене.

Когато вдигаш външния ни дълг само към днешна дата и свързано това, което предстои да се тегли за следващата година с нови почти шест и половина милиарда евро, нещата стават меко казано притеснителни, посочи още Ганев.

Това в края на другата година ще представлява 33% от брутният вътрешен продукт на държавата, което означава, че ние харчим много повече, отколкото можем да си позволим и икономическата ситуация в страната не се подобрява, а се влошава, каза той. Защото се оказва, че политиките, които прокарваше правителството на Росен Желязков, зад което седеше Делян Пеевски, Бойко Борисов, БСП и „Има такъв народ“, по нищо не се различават от бюджета на Радев, коментира още Ганев.