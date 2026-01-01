Министерството на финансите публикува на официалната си страница законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027–2029 г., която представлява мотиви към законопроекта.

Повече пари за заплати, пенсии и семейства: Гълъб Донев представи плановете за Бюджет 2027

По-рано днес министър-председателят Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха в УНСС основните параметри на финансовата рамка за следващата година.

Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите предвижда растежът на икономиката да бъде 2,5 на сто през 2027 г. и 2,4 на сто през 2028 и 2029 г. Средногодишната инфлация се очаква да бъде 4 на сто през 2027 г., 2,6 на сто през 2028 г. и 2,4 на сто през 2029 г.

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Дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) се предвижда да се консолидира от очаквано ниво от 5,5 на сто от БВП през 2026 г. до 3,5 на сто през 2027 г., 3,1 на сто през 2028 г. и 2,4 на сто през 2029 г.

Общото ниво на приходите, помощите и даренията по КФП е в диапазона 35,6–36,1 на сто от БВП за периода 2027–2029 г. В средносрочен план разходите по КФП постепенно намаляват и са в диапазона 39,6–38 на сто от БВП.

Дефицитът на сектор „Държавно управление“ се очаква да бъде намален с 0,8 процентни пункта през 2027 г. до 4,2 на сто от БВП. Предвижда се той да продължи да намалява до 3,5 на сто от БВП през 2028 г. и 2,8 на сто през 2029 г. Нетните разходи, финансирани на национално ниво, се очаква да нараснат с 0,7 на сто през 2027 г., 3,4 на сто през 2028 г. и 2,4 на сто през 2029 г.

Държавният дълг се предвижда да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4 на сто от БВП, през 2027 г., 50,7 млрд. евро (33,6 на сто от БВП) през 2028 г. и 56,7 млрд. евро (35,5 на сто от БВП) през 2029 г. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2027 г. е заложен на 2,6 млрд. евро.

Данъчни и осигурителни промени

Данъчната политика за периода 2027–2029 г. е насочена към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, борбата с данъчните злоупотреби и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план, се посочва в документа.

Сред предложените промени е възможността данъчните загуби да се пренасят последователно до изчерпването им през следващите 10 години. През една година ще могат да се приспадат загуби до 70 на сто от положителния данъчен финансов резултат.

Предвижда се въвеждане на ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура за данъчните периоди 2027–2029 г.

Максималният размер на ваучерите за храна се увеличава до 200 евро, като ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми. Общата годишна квота за ваучери за храна се увеличава на 1,5 млрд. евро.

Въвежда се еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 г. Предвижда се и увеличаване на алтернативния данък за игралните автомати, игралните маси и другото игрално оборудване в наземните зали и казината.

Данъчните облекчения за деца се увеличават на 5000 евро при едно дете, 10 000 евро при две деца и 15 000 евро при три и повече деца. За дете с увреждане облекчението ще бъде 12 000 евро. Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на дете – до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца.

Предвижда се въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с двигател с вътрешно горене с мощност, равна на или по-голяма от 250 киловата. Изцяло електрическите превозни средства са изключени от режима.

Прагът за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност се увеличава на 60 000 евро от 1 януари 2027 г., 70 000 евро от 1 януари 2028 г. и 75 000 евро от 1 януари 2029 г. Предвижда се и въвеждане на задължително електронно фактуриране за местни доставки.

Базисните данъчни стойности при определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани поетапно – с 30 на сто през 2027 г. и с по 35 на сто през 2028 и 2029 г.

Продължава прилагането на акцизния календар за периода 2026–2028 г. за поетапно увеличаване на акцизните ставки върху тютюневите изделия. Нови ставки влизат в сила от 1 март 2027 г. и от 1 януари 2028 г.

Осигурителната политика предвижда за периода 2027–2029 г. да се запазят размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване на нивата от 2026 г. От 1 януари 2027 г. се променя разпределението на осигурителните вноски между осигурителя и осигурените лица за държавните служители по Закона за държавния служител и за заетите по Закона за съдебната власт, като за 2027 г. се предвижда компенсиране на възнагражденията им.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 660 евро от 1 януари 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава на 2400 евро през 2027 г., 2500 евро през 2028 г. и 2600 евро през 2029 г.

Заплати, пенсии и социални плащания

Пакетът от мерки за оптимизиране на бюджетните разходи включва целогодишно прилагане на намалението с 10 на сто на разходите за заплати и възнаграждения на персонала, считано от 1 септември 2026 г. Изключения са предвидени за делегираните от държавата дейности, Министерството на отбраната, сектор „Сигурност“ и лечебните заведения, като се запазват достигнатите размери на индивидуалните основни заплати.

От 1 януари 2027 г. се предвижда намаляване с до 10 на сто на разходите за заплати и възнаграждения на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи и силовите ведомства. Предвижда се също през 2027 г. да се запази държавната субсидия за политическите партии в размер на 3 евро за един получен действителен глас.

Пакетът включва подобряване на контрола върху разходите за лична помощ и обезщетения за безработица, консолидация на публичните разходи за здравеопазване и оптимизиране на капиталовите разходи по Националната програма за енергийна ефективност.

Предвижда се да няма увеличение на разходите за персонал по механизми за индексация на възнагражденията на база ръста на средната брутна работна заплата или на минималната работна заплата.

Основните разходни политики предвиждат прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 г., 680 евро за 2028 г. и 710 евро за 2029 г.

От 1 януари 2027 г. се предвижда увеличение с 5 на сто на разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на изборните длъжности и лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (сектор „Отбрана и сигурност“).

За увеличение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5 на сто от 1 януари 2027 г. са предвидени 170,5 млн. евро.

Пенсиите за трудова дейност ще се осъвременяват от 1 юли на съответната година по т.нар. швейцарско правило, като за 2027 г. са предвидени 552,6 млн. евро.

За увеличаване на размерите на девет от общо 12 вида семейни помощи за деца са заложени 72,5 млн. евро. Предвижда се и увеличение с 35 евро на доходните критерии за достъп до помощите.

Други 114,3 млн. евро са предвидени за по-високи размери на социалните плащания във връзка с новия размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 г.

Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст се увеличава за първи път от 2023 г. – от 398,81 евро на 450 евро. Предвижда се и увеличение на минималното дневно обезщетение за безработица от 9,21 евро на 13 евро.

В проекта са заложени допълнително 493 млн. евро за здравноосигурителни плащания по бюджета на Националната здравноосигурителна каса. За компенсации по програмите за временно облекчение на цените на електрическата енергия чрез бюджета на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са предвидени 634,9 млн. евро.

Разходите за отбрана възлизат на 2,23 на сто от БВП през 2027 г. и достигат до 2,55 на сто през 2029 г.

Капиталови инвестиции

Средствата за капиталови разходи, заложени в проектобюджета за 2027 г., възлизат на 6,0186 млрд. евро. От тях 3,6284 млрд. евро са с национално финансиране, а 2,3902 млн. евро – с европейско финансиране, включително по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Приоритетните стратегически инвестиционни проекти са включени в „Програма за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2027–2029 г.“. Средствата за тях са в рамките на утвърдените капиталови разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Продължава разплащането на проекти по Инвестиционната програма за общински проекти, стартирала през 2024 г., като за 2027 г. е разчетен общ ресурс от 600 млн. евро.