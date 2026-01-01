Българският състезател по вдигане на тежести Божидар Андреев е наказан за четири години заради употреба на забранено вещество. Това обявиха от Международната агенция за тестване (ITA).

29-годишният щангист е дал положителна проба за местеролон през 2025 г. Санкцията му е в сила до ноември 2029 г.

Олимпийският медалист Божидар Андреев с положителна проба за допинг

Местеролонът е анаболен андрогенен стероид, който фигурира в списъка на забранените вещества. Той притежава силно изразени андрогенни свойства и влияе върху действието на мъжките полови хормони.

Въпреки наказанието Андреев ще запази бронзовия си медал от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Тогава той завърши трети в категория до 73 кг. На Игрите в Токио през 2021 г. българинът се нареди на пето място в същата категория.

Щангистът има право да обжалва решението на ITA пред Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана.