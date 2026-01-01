Ароматно изпитание, нови спомени и предмети, пазени от детството очакват зрителите тази събота от 17:00 ч. в „Спомени с вкус“. Гост на Изабел Овчарова – Изи тази седмица е актрисата Жаклин Дочева, която влиза в ролята на колоритната Мая в комедията „Брънч за начинаещи”. За нея кухнята е мястото, където лошото настроение изчезва и започва истински творчески хаос.

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В кухнята няма да бъде загубено никакво време и предстои приготвяне на три ястия - пълнен патладжан с марокански кускус и милфьой с малини. Задачите са разпределени, но изпитанието тепърва започва с предизвикателство за сетивата на Жаклин и Изи. Коя от двете ще се справи по-добре?

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Освен отлично настроение, актрисата ще донесе и формичките, в които е пекла десерти заедно с баба си. Жаклин ще сподели кои са най-забавните случки от детството ѝ и каква е „тайната вечеря“ в курника, която е организирала със сестра си като малка.

Между перфекционизма, наследен от семейството, и желанието да се забавлява, Жаклин открива, че най-вкусните спомени се раждат от провалите. Ще има ли гафове в кухнята и какво всъщност означава да подредиш чинията като за брънч? Гледайте в новия епизод на „Спомени с вкус“ тази събота от 17:00 ч. по NOVA. Всеки епизод може да гледате и в NOVA PLAY , както и ексклузивно съдържание зад кадър.