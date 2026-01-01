Две бели кози са „наети“ в центъра на Токио да пасат тревата, с която е обрасъл празен парцел близо до гара Йоцуя в търговския център Шинджуку.
Едногодишният мъжки коцел „Наги“ и двугодишната женска коза „Поке“ се превърнаха в звезди в социалните мрежи в Яхония, откакто пристигнаха миналия месец в новия си временен дом.
East Japan Railway (JR East) заяви в X, че това е „екологичен начин за премахване на плевели“.
Животните са се превърнали в основна атракция за местните ученици и служители – които идват да си правят снимки по време на обедните почивки – както и в хит в социалните мрежи.
#Tokyo Employs Two Goats To Clear Overgrown Railway Vegetation Japan’s railway operator has enlisted two goats, Nagi and Buki, to clear weeds and overgrown vegetation near Yotsuya Station in central Tokyo, in a trial aimed at cutting maintenance costs and adopting a more eco-friendly approach. Since starting work on 9 October, the pair have become a local attraction, with a video of them surpassing six million views. Their assignment is expected to continue until the end of December, unless they finish eating the weeds sooner.— Daily Euro Times (@dailyeurotimes) November 3, 2026
Експериментът в празния парцел от 900 квадратни метра започна на 9 октомври и ще продължи до около декември, „но ще приключи, след като тревата на територията бъде напълно изядена“, се казва в изявление на JR East пред AФП.
В сравнение с използването на косачки за трева и хербициди, „използването на кози, които да пасат, не само позволява непрекъснат контрол на плевелите, но и прави възможно намаляването на въздействието върху околната среда“, зобят от железниците.
Компанията е провеждала подобни опити с кози и на други места, но това е първият им опит в рамките на кръговата линия Яманоте.
През 2016 г. около 10 овце бяха разположени близо до главния околовръстен път на Париж, за да почистват тревата, въпреки оплакванията от обществеността и организациите за защита на животните, свързани с опасения, че четириногите дишат замърсен въздух, припомня.