На 6 ноември (петък), от 8 ч. до 20 ч., за смяна на камери, ще се промени организацията на движение в участък от път I-1 Кресна - Кулата, в района на гр. Сандански (при 421-ви км). Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на дейностите трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. Движението ще се регулира с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 40 км/ч, като при необходимост ще се насочва на място от регулировчици.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно временната пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.