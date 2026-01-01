Бюджет 2027 обещава повече пари за почти всички – по-висока минимална заплата, по-високи пенсии и заплати в държавния сектор, по-големи облекчения за родителите. Самият премиер Румен Радев обаче го описа като „тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта“. Приоритетите според него са да се заздравят публичните финанси, да се засили подкрепата за семействата и да растат доходите, „защото инфлацията е реална“. Какво означава това за вашия портфейл? Направихме сметката, пише Vesti.bg .

Минималната заплата: 30 евро повече в джоба

От 1 януари минималната заплата става 660 евро бруто. Спрямо сегашните 620,20 евро това е увеличение с близо 40 евро, или 6,4%. След удръжките за осигуровки и данък обаче в джоба ви ще останат около 30 евро повече на месец.

Въпросът е дали тези пари ще стигнат за същото, за което стигат днес. С инфлация над 5% голяма част от увеличението ще бъде изядена от поскъпването още преди края на годината.

Държавните служители: 5% ръст и хиляди съкращения

Заплатите в бюджетната сфера растат с 5%. Ако получавате 1200 евро бруто, това са 60 евро повече на месец. При сегашната инфлация обаче това увеличение най-много ще запази покупателната ви способност – реално по-богати няма да станете.

По-добре са учителите, чиито заплати растат със 7,5%. При заплата от 1800 евро увеличението е 135 евро бруто на месец.

Има и две неща, които трябва да знаете. Автоматичните механизми за увеличение на заплатите в публичния сектор се премахват, така че следващото ви увеличение вече няма да е гарантирано по закон. А средствата за издръжка на институциите се орязват с 10% – вашата служба ще трябва да покрива по-високите заплати с по-малко пари за всичко останало.

Увеличението от 5% няма да важи за всички в държавния сектор. От него са изключени Министерството на отбраната, МВР, специалните служби, магистратите, депутатите, министрите и заместник-министрите, началниците на кабинети и ръководствата на комисиите и регулаторните органи.

Повече пари за заплати, пенсии и семейства: Гълъб Донев представи плановете за Бюджет 2027

Ако работите в централната администрация, трябва да знаете и за предстоящите съкращения – 5042 щатни бройки. Най-много ще бъдат в МВР (1928), Министерството на земеделието (757), регионалното министерство (452) и Министерството на здравеопазването (440). Следва Министерството на труда и социалната политика с 372 съкращения – ведомството, което отговаря за социалните помощи и обезщетенията. Броят на административните структури намалява от 260 на 220, а ръководните длъжности – от 1868 на 1723. В държавните предприятия персоналът ще бъде намален с още 2458 души.

По-високите заплати: повече осигуровки

Максималният осигурителен доход се вдига от 2300 на 2400 евро. Ако получавате поне 2400 евро бруто, ще плащате осигуровки върху още 100 евро от заплатата си. При стандартните осигурителни ставки това означава приблизително 12,40 евро по-малко нетно възнаграждение на месец, или близо 149 евро за година.

Ваучерите за храна: до 200 евро, но с данък

Ваучерите за храна ще могат да достигнат до 200 евро на месец, вместо досегашните 102,26 евро. Сумата до този праг остава необлагаема, а върху разликата се предвижда 7% данък. Ако работодателят ви предоставя максималните 200 евро, облагаемата част ще бъде 97,74 евро, а данъкът върху нея - около 6,84 евро.

Безработните: с 40% по-високо минимално обезщетение

Минималното дневно обезщетение за безработица се вдига от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро. За хората с най-ниски обезщетения това е увеличение с над 40%, а за тези с най-високи – с близо 11%.

Пенсионерите: увеличение чак през лятото

Румен Радев: Бюджет 2027 е тежък камион без спирачки, който лети към пропастта

Пенсиите растат със 7,8% – по пълния размер на швейцарското правило, но едва от 1 юли. При пенсия от 600 евро това са около 47 евро повече на месец – общо около 281 евро допълнително за цялата 2027 г.

Увеличава се и таванът на пенсиите - от 1738,40 на 1874 евро, или със 135,60 евро повече. Промяната засяга пенсионерите, чиито изчислени пенсии надхвърлят досегашния максимален размер.

Проблемът е времето. Първите шест месеца ще получавате същата пенсия като сега, докато цените на храните и услугите продължават да растат. Добрата новина е, че сметките за ток и парно на домакинствата няма да се увеличат до 1 юли 2027 г. въпреки поскъпването на природния газ с 32% от 1 ноември, уверява правителството. Така зимата ще мине при сегашните цени на енергията.

Юли обаче ще е месецът на двете промени: тогава идва увеличението на пенсиите, но тогава изтича и срокът, до който правителството обещава цените на тока и парното да не се променят.

Ако получавате пенсия или помощ въз основа на решение за трайно намалена работоспособност, следете и обявената реформа в медицинската експертиза. Подробностите още не са ясни, но целта ѝ е да пресече злоупотребите със социални плащания.

Социалните помощи: двойно повече пари за отопление

За социално подпомагане държавата заделя 2,357 млрд. евро – с 245,3 млн. евро повече от тази година. Линията на бедност се вдига от 390 на 443 евро, което може да разшири кръга на хората с право на някои помощи.

Увеличават се и 9 от общо 12 вида социални и семейни помощи. Повишават се и доходните прагове за получаването им, така че повече домакинства ще могат да разчитат на държавна подкрепа. За по-високите социални помощи са предвидени 114,3 млн. евро, а за семейните помощи - 72,5 млн. евро. Засега не са представени конкретните нови размери на отделните плащания.

Най-голям е скокът при помощите за отопление – парите за тях са повече от двойно: от 55 млн. на 132,6 млн. евро. За домакинствата, които разчитат на тази подкрепа, това е важна новина преди следващия отоплителен сезон.

Родителите: колко реално струват облекченията

Данъчните облекчения за деца стават до 5000 евро за едно дете, до 10 000 евро за две и до 15 000 евро за три и повече деца. Не се подвеждайте от цифрите – това не са пари, които ще получите.

Облекчението намалява дохода, върху който плащате данък. При 10% данък реалната полза за семейството е до 500 евро годишно при едно дете, до 1000 евро при две и до 1500 евро при три и повече деца. Тези суми могат да бъдат възстановени чрез годишното данъчно изравняване от работодателя или с годишната данъчна декларация, ако родителите имат достатъчно облагаем доход и не са ползвали облекчението предварително.

Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие – за разходи за спорт, образование и здраве на децата. Така част от парите, които давате за тренировки, курсове или частни уроци, ще могат да ви се върнат чрез по-нисък данък. Според премиера Радев мярката ще помогне и за изсветляването на пазара на частните уроци. Колко точно ще бъде облекчението, още не е ясно.

За Националната детска болница освен вече заложените 47 млн. евро през 2027 г. са предвидени допълнителни 50 млн. евро.

По-осезаема е промяната за майките във втората година от отпуска по майчинство. Обезщетението се вдига от 398 на 450 евро на месец – с 52 евро повече, или 624 евро повече за цялата година.

Ако решите да се върнете на работа, преди детето да навърши две години, ще получавате 75% от обезщетението вместо сегашните 50%. При 450 евро това са 337,50 евро на месец към заплатата ви вместо сегашните 199 евро. Така ще получавате със 138,50 евро повече месечно.

Учениците и студентите: повече пари за учебници и стипендии

За безплатни учебници от 1. до 12. клас правителството предвижда допълнителни 36,2 млн. евро. Стипендиите за гимназистите се увеличават с 20%, а за подкрепа на професионалното техническо образование се отделят още 10 млн. евро.

За студентски стипендии, столове и ремонт на общежития са предвидени 27,3 млн. евро. Стипендиите за докторантите се увеличават с 12,6%, а подкрепата за социално-битовите разходи на студентите - с 12%.

За заплатите на младите лекари специализанти са предвидени допълнителни 30 млн. евро. Още 45 млн. евро отиват за строителство и ремонт на студентски общежития, детски градини, ясли и училища, а 22,8 млн. евро - за физкултурни салони и спортни площадки.

Имоти и коли: по-високи данъци, нов акциз

Данъчните оценки на имотите се увеличават с 30% през 2027 г., а през 2028 и 2029 г. са предвидени още две увеличения от по 35%. Това ще се отрази и на данък сгради. Ако притежавате апартамент или къща, догодина може да платите повече, като точната сума ще зависи от данъчната оценка и ставката на съответната община.

За мощните автомобили се въвежда нов акциз при първа регистрация или внос в България. Той ще се определя според мощността на двигателя:

От 250 до 300 kW (около 340-408 к.с.) - 500 евро;

От 301 до 350 kW - 1500 евро;

От 351 до 500 kW - 3000 евро;

Над 500 kW - 6000 евро.

Изцяло електрическите автомобили няма да се облагат с този акциз. При хибридите ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене.

Магазини, банки, телекоми: кой ще плати данъка свръхпечалба

Държавата налага еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата на банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователи, телекомуникационни компании и обменни бюра. Очаква да събере около 800 млн. евро.

Формално данъкът ще се плаща от компаниите. Но това са точно фирмите, с които си имате работа всеки ден – магазинът за храни, банката, мобилният оператор, застрахователят. Не е изключено част от тежестта да бъде прехвърлена към вас чрез по-високи цени, такси или лихви. Доколко това ще се случи, ще зависи от конкуренцията във всеки сектор.

Към това се добавя и поскъпването на енергията за фирмите. Държавата подготвя промени в компенсациите за бизнеса заради скъпата енергия, а сегашната програма за компенсиране на тока за фирмите действа до 30 юни 2027 г. Целта на мерките е да ограничат прехвърлянето на по-високите разходи върху цените на стоките и услугите – тоест върху вас.

Около 6900 евро държавен дълг на всеки българин

Бюджетният дефицит за 2027 г. е заложен на 3,5% от БВП, като правителството предвижда той да намалее до 2,4% през 2029 г.

Според представената от финансовия министър Гълъб Донев прогноза държавният дълг в края на 2027 г. ще достигне 31,4% от БВП. При очакван размер на икономиката от 141,3 млрд. евро това прави приблизително 44,4 млрд. евро.

Разделена на около 6,4 млн. българи, сумата се равнява на близо 6900 евро на човек, включително децата и пенсионерите. Това е условна сметка, а не лично задължение на всеки гражданин. Лихвите по държавния дълг обаче се плащат от бюджета.

Какво предстои

Бюджет 2027 все още е проект. Според финансовия министър Гълъб Донев следващата седмица предстоят обсъждания със социалните партньори, а в сряда, 11 ноември, Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа проекта. След това ще продължи установената процедура по приемането на бюджета. До окончателното му гласуване в Народното събрание заложените параметри могат да се променят.