Български изтребители МиГ-29 ескортираха днес пътнически самолети, за които бяха подадени сигнали за взривни устройства на борда. Това съобщиха от Военновъздушните сили във Facebook. Двата самолета, които летяха от Лондон и Брюксел, кацнаха без проблеми на летище „Васил Левски“ в София, съобщиха от Министерството на транспорта.

Самолетите са били от летище Лондон-Станстед и от Брюксел. Изтребителите са излетели от Третата авиобаза в Граф Игнатиево в рамките на мисията по охрана на въздушното пространство. По думите на ВВС екипажите са изпълнили всички предвидени процедури.

Това е втори пореден ден със сигнали за бомби в самолети към София. Вчера такива бяха подадени за три полета към столицата.

Бомбени заплахи срещу три полета до София, вдигнаха изтребители МиГ-29

Десетки фалшиви заплахи в Европа

Случаите са част от вълна фалшиви бомбени заплахи, които тази седмица бяха изпратени до пътнически самолети и медии в цяла Европа, съобщи Франс прес. Вчера заплахи получиха най-малко 20 полета, но в нито един от тях не беше открито взривно устройство.

Единадесет полета от и до Прага и София са получили сигнали за бомби, съобщиха от летището в чешката столица и от българското Министерство на транспорта. По думите на говорител на пражкото летище заплахите са засегнали полети от Дания, Великобритания и Испания, както и полети към Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Великобритания. Летището продължава да работи нормално.

Унгарски изтребители също ескортираха три пътнически самолета, сред които „Еърбъс А321“ от Брюксел за София, съобщи унгарският министър на отбраната. Във Франция четири самолета, получили заплахи, кацнаха без проблеми, а самолет на „Райънеър“ от Лисабон за Рим също получи фалшива заплаха.

В Ирландия бяха евакуирани офисите на най-малко две медии, сред които обществената телевизия RTÉ, след като получиха заплашителни имейли. „Все още не знаем дали едно-единствено лице стои зад тази операция или става въпрос за координирано действие“, каза ирландският вицепремиер Саймън Харис.

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От НАТО заявиха, че следят ситуацията и поддържат тясна координация със съюзниците.

Кой стои зад заплахите

Отговорност за вчерашните заплахи към летищата в Рим и София поеха „бойци на „Мъжката държава“. Името препраща към руско ултранационалистическо движение, но връзката с него не може да бъде потвърдена, посочва АФП.

Според експерти заплахите трябва да се разглеждат като част от хибридните операции срещу европейските държави. „Лицето, отправящо заплахите, не поема никакви разходи, но това има значително въздействие върху логистиката и, разбира се, възприятието на гражданите. Властите не могат да пренебрегнат тези предупреждения, тъй като дори само едно от тях да се окаже реално, те ще бъдат държани отговорни“, каза пред АФП Жан-Марк Рикли от Женевския център за политика на сигурността.