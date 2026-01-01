Бомбени заплахи бяха отправени срещу три пътнически самолета на Ryanair, пътуващи към София, в четвъртък сутринта. Два от полетите – от Копенхаген и Мадрид, са кацнали на столичното летище, а третият, от Лондон, със 184 души на борда, е бил пренасочен към Пловдив, съобщава NOVA. Заради сигналите са били вдигнати по тревога български изтребители МиГ-29 от авиобаза „Граф Игнатиево“, които са изпълнили мисия по охрана на въздушното пространство. След извършените проверки взривни устройства на борда на самолетите не са открити. Случаите идват ден след като седем самолета в Европа, включително два с дестинация София, получиха бомбени заплахи.

Трите засегнати полета са на авиокомпания Ryanair. Самолетите, излетели от Копенхаген и Мадрид, са достигнали крайната си дестинация, докато машината от Лондон е била отклонена към летище Пловдив.

На борда на пренасочения самолет са пътували 184 души. След кацането машината е била разположена на отдалечено място на летището, за да бъдат извършени необходимите проверки за сигурност.

Съгласно процедурите за действие при подобни ситуации на място са били изпратени пожарни автомобили и линейки. Осигурени са и три автобуса за превоз на пътниците до София.

След щателни проверки не са открити взривни устройства на борда на нито един от трите самолета.

Изтребители МиГ-29 са излетели в 10:11 часа

Заради получените сигнали са били задействани дежурните сили на българските Военновъздушни сили (ВВС).

От ВВС съобщиха на официалната си страница във Facebook, че екипажи на изтребители МиГ-29, носещи бойно дежурство в 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“, са излетели в 10:11 часа със задача да прехванат и ескортират гражданските самолети.

Дежурните сили са изпълнили успешно мисията по „Air Policing“, уточняват от Военновъздушните сили.

Оттам обясняват, че при подобни случаи българските изтребители действат по команда от Обединения център за въздушни операции на НАТО. Задачите им включват откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства.

Над 25 самолета с бомбени заплахи в Европа, няма данни за връзка между сигналите

Бомбените заплахи срещу полетите за България са част от мащабна серия от подобни инциденти в Европа. Над 25 самолета на различни авиокомпании са получили сигнали за взривни устройства в четвъртък, съобщава БНТ. Част от полетите са били пренасочени към други летища, а други са били ескортирани от военни изтребители.

Сигнали за бомби са получени за четири самолета, пътуващи към Прага, и три към Мадрид. Засегнати са и полети до Букурещ, Рим, Виена и Брюксел. Заплахите са обхванали както нискотарифни, така и национални авиопревозвачи.

В няколко европейски държави са били задействани военновъздушните сили, като изтребители на страни от НАТО са излетели, за да прехванат и ескортират граждански самолети. Последвалите проверки не са потвърдили наличието на взривни устройства в проверените машини.

Европейският комисар по транспорта Апостолос Дзидзикостас заяви, че към момента няма доказателства отделните бомбени заплахи да са свързани помежду си. Инцидентите обаче се случват на фона на предупрежденията за засилване на хибридните атаки в Европа.

Поредицата от сигнали предизвика засилени мерки за сигурност на европейските летища и смущения в пътуванията на пътници в различни държави.