Самолет Airbus A320, изпълняващ полет от Дъблин за Рим, е бил пренасочен към френската военновъздушна база „Еврьо“ (Évreux) след сигнал за бомба, съобщиха в четвъртък от канцеларията на френския министър-председател, пише Vesti.bg .

Оттам допълниха, че ситуацията се следи от канцеларията на премиера, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Според уебсайтове за проследяване на полети, отклоненият самолет принадлежи на ирландския национален авиопревозвач Aer Lingus, пише Euronews.

Самолетът е прекосил Ламанша по обичайния си маршрут към Рим, след което се отклони на югозапад от Париж, направи кръг над летище „Шартър“ и се насочи към Еврьо.

Любопитното е, че в последните минути той прелетя точно покрай летището в Еврьо, без да кацне, пише английското издание The Guardian.

Белгийски медии съобщиха, че пътнически самолет, принуден да кацне на летище „Завентем“ в Брюксел, е принадлежал на полската авиокомпания LOT.

Близо 200 пътници бяха евакуирани от полет на Wizz Air, пътуващ от Милано за Букурещ, след получена заплаха за бомба. Полет WMT3064 кацна безопасно на международното летище „Анри Коанда“ в Букурещ в 11:08 ч. местно време.

От летищните власти съобщиха, че пътниците са били евакуирани, а в сътрудничество с държавните институции са задействани процедури за спешни случаи. „Пътниците са изведени от самолета. Летището предприе необходимите процедурни мерки за подобни ситуации, в сътрудничество с държавните институции.

Създава се кризисен щаб и се прилагат специфични процедури за такива ситуации“, заявиха представители на летището пред BBC. Специализиран екип за обезвреждане на взривни устройства от Румънската разузнавателна служба (SRI) извършва проверка на самолета. От компанията „Национални летища Букурещ“ (Bucharest National Airports Company) заявиха, че въздушният трафик се осъществява безопасно и без смущения, а полетите продължават по разписание.

Полицията в Чехия съобщава, че се „подготвя за кацането“ на четири полета, насочващи се към Прага, след като е „получена заплаха за поставяне на самоделно взривно устройство“.

„Оценяваме вероятността заплахите да са реални като ниска“, посочват от чешката полиция в социалната мрежа X, като допълват, че след кацането „всички въздухоплавателни средства ще бъдат подложени на проверка от специалисти по взривни вещества“

Белгийски медии съобщиха, че пътнически самолет, принуден да кацне на летище „Завентем“ в Брюксел, е принадлежал на полската авиокомпания LOT.

Самолет на Finnair, пътуващ от Хелзинки, е бил безопасно ескортиран от италианските военновъздушни сили до планираното си кацане в Рим, заяви източник, запознат със случая.

Български официални лица съобщиха за три самолета, извършили аварийни кацания заради заплахи за бомби.

Днешните инциденти се случват, след като във вторник около 10 полета в Европа станаха обект на заплахи за бомби – ситуация, довела до временно затваряне на летище във Варшава и вдигане на военни самолети по тревога в Рим, съобщават властите.