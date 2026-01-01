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Нов сигнал за бомба в самолет, пътуващ от Прага за Букурещ, съобщават летищните власти в информация, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Става въпрос за полет на авиокомпания TAROM със 102-ма пътници на борда.

Самолетът се е приземил на международното летище „Хенри Коанда“ в 12.19 местно (и българско) време.

Задействани са необходимите процедури.

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Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
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