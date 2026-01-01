Нов сигнал за бомба в самолет, пътуващ от Прага за Букурещ, съобщават летищните власти в информация, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.
Става въпрос за полет на авиокомпания TAROM със 102-ма пътници на борда.
🚨 Alertă cu bombă la bordul unui avion TAROM ✈️💣, pe ruta Praga–București 🇨🇿🇷🇴 / 102 pasageri la bord ⚠️ SRI și CNAB, primele informații https://t.co/ODmjk5hoCh— stiripesurse.ro (@stiripesurse_ro) November 6, 2026
Самолетът се е приземил на международното летище „Хенри Коанда“ в 12.19 местно (и българско) време.
O nouă alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni! Vizat, un avion TAROM cu 102 pasageri, venit de la Praga * https://t.co/CqsVos0nCI*— Realitatea PLUS (@realitatea) November 6, 2026
Задействани са необходимите процедури.