Три сигнала за бомбени заплахи на пътническите самолети, пътуващи към България, вдигнаха екипажи на българските изтребители МиГ-29, носещи бойно дежурство в 3-та авиационна база – Граф Игнатиево, съобщиха от Военновъздушните сили (ВВС) на фейсбук страницата си. Заплахите са били отправени срещу три самолета, изпълняващи полети до София днес, съобщиха по-рано от Министерството на транспорта и съобщенията.

Бомбени заплахи срещу три полета до София

Дежурните сили са изпълнили успешно мисията по „Air Policing“, посочиха от ВВС.

Те са излетели в 10:11 часа със задачата да прeхванат и ескортират самолетите на гражданската авиация. Единият кацна на летище Пловдив, а другите два на летище „Васил Левски“ в София.

Във всички случаи от подобен характер, по команда от Обединения център за въздушни операции на НАТО, българските изтребители, носещи дежурство за Air Policing, изпълняват задачи по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства.