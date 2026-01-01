Бомбени заплахи бяха отправени срещу три полета до София в четвъртък сутринта. Две от машините, излетели от Копенхаген и Мадрид, са достигнали крайната си дестинация. Третият самолет, идващ от Лондон, е бил пренасочен към Пловдив, потвърдиха за NOVA от Министерството на транспорта.

И трите самолета са на Ryanair и упражняват граждански полети.

Третият самолет, излетял от летище "Станстед" в Лондон, кацна извънредно на летище Пловдив заради сигнала за бомба на борда, съобщи изпълнителният директор на летището Красимир Пешев.

Предстои пътниците да бъдат свалени и да преминат проверка, след което по процедура ще се провери самолетът за поставени устройства. След като процедурата приключи, капитанът ще вземе решение дали самолетът ще продължи полета до София, обясни Пешев.

"Ройтерс" съобщи за отправена заплаха и срещу самолет, пътуващ от Дъблин към Рим. Той е кацнал във военновъздушна база във Франция.

Припомняме, че заплахи за бомби в седем самолета вдигнаха на крак службите в Европа в сряда. Две от тях бяха в самолети за София. На полета от Бергамо е имало 176 пътници, 7 души екипаж и 29 чекирани багажа, без опасни товари. Самолетът кацна в 11:13 часа на летище „Васил Левски“.

Около два часа по-късно в 13:36 ч. кацна и полет от Дъблин. На борда имаше 186 пътници, 6 души екипаж и 56 чекирани багажи, без опасни товари.