Министърът на образованието проф. Георги Вълчев поиска от кмета на София Васил Терзиев конкретен план за възстановяване на отоплението и топлата вода в студентските общежития в столицата. Двамата се срещнаха днес заради продължаващите проблеми в част от общежитията. Това съобщиха от пресцентъра на МОН.

Министърът настоя планът да съдържа конкретни мерки, срокове и отговорни лица. „Студентите трябва да имат нормални условия за живот в общежитията с осигурено отопление и топла вода. С настъпването на зимния сезон продължаващите проблеми стават все по-сериозни и изискват спешни действия“, каза Вълчев.

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По думите му аварии винаги могат да се случат, но тогава институциите трябва да информират хората навреме. „В случая хиляди студенти не знаят докога ще бъдат в това положение“, каза министърът. В МОН вече постъпват запитвания от студенти и университети, но министерството няма информация докъде са стигнали ремонтите и кога ще приключат.

Вълчев призова Столичната община да продължи да координира действията между „Топлофикация София“, район „Студентски“, университетите и общежитията. Кметът Терзиев пое ангажимент още днес да даде информация и график за възстановяването на отоплението и топлата вода по места.