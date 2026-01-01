Окръжният съд във Враца постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо български гражданин, издирван от гръцките власти във връзка с изпълнение на присъда за трафик на хора и участие в организирана престъпна група. Това съобщиха от съда.

Мъжът с инициали е обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена на 7 май тази година от Апелативната прокуратура в Солун.

Той трябва да изтърпи общо наказание от 278 години и шест месеца лишаване от свобода, като максималният срок за изтърпяване е 20 години.

Според присъдата в периода от 1 януари 2022 г. до задържането им на 11 януари 2024 г. задържаният и други обвиняеми са действали като структурирана организация с цел икономическа изгода. Те многократно са подпомагали незаконното влизане в Гърция на граждани от трети страни. Дейността им е осъществявана в Солун, по-широк район в Северна Гърция и в България.

Определението на Окръжния съд във Враца подлежи на незабавно изпълнение. Мъжът ще бъде приведен в Следствения арест към затвора във Враца. Съдебният акт може да бъде обжалван или протестиран в законоустановения срок пред Апелативния съд в София.

Предстои Окръжният съд във Враца да образува и насрочи дело по същинското производство по Европейската заповед за арест. В рамките му ще бъде разгледан въпросът за предаването на мъжа на гръцките власти.