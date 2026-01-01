Дежурни изтребители МиГ-29 от 3-та авиационна база – Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили (ВВС), отново бяха задействани по мисията за охрана на въздушното пространство „Air Policing“.

Военните самолети ескортираха в българското въздушно пространство пътнически самолети, за които са били подадени сигнали за наличие на взривни устройства на борда.

Екипажите на ВВС са изпълнили успешно всички предвидени процедури в съответствие с установените правила за контрол и охрана на въздушното пространство.