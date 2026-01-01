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Кого ще изпратят на елиминации Ураганите?

Предизвикателна битка, изпълнена с тежки препятствия и шампионски предизвикателства, очаква бившата гимнастичка Константинели и нейния съперник в сблъсъка за оцеляване в екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Двамата номинирани ще излязат на трасето, коронясало големия шампион от седмия сезон на надпреварата Мирослав Великов. Най-адаптивният воин ще се добере до спасението, а загубилият ще се превърне в следващия обитател на Вишката.

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Преди съревнованието Ураганите ще се съберат около лагерния огън, където ги очаква водещата Ивет Лалова-Колио. След тежката загуба в номинационната битка Сините ще трябва да решат кого да изпратят на решаващ дуел за оставане във Войната на племената. Кого ще изберат?

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Гледайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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