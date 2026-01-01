Открито е огнестрелното оръжие, с което е убит 53-годишният пловдивски бизнесмен Илиян Филипов. Това потвърдиха официално от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Оръжието е намерено при действия по разследването на тежкото престъпление и вече е приложено към делото като веществено доказателство.

От държавното обвинение не уточняват къде е открито то и дали по него са установени следи, които могат да помогнат за разкриването на престъплението.

Припомняме, че убийството беше извършено на 30 септември 2026 г. в Пловдив. Бизнесменът беше застрелян пред асансьор на жилищна кооперация в квартал „Христо Смирненски“.

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На 1 октомври прокуратурата привлече като обвиняем 51-годишния Славчо Мегеров, за когото разследващите смятат, че е извършил предумишлено убийството.

Обвиняемият остава в ареста, след като съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

От държавното обвинение уточняват, че към момента не се предвиждат допълнителни изявления пред медиите от страна на полицията и прокуратурата.