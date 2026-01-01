Защитата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, е обжалвала постановената срямо него от Окръжния съд в Пловдив мярка за неотклонение "задържане под стража". Това съобщи за Радио Пловдив адвокатът на Мегеров Диляна Агова.

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Тя допълни, че е поискала от съда да получи достъп до материалите по досъдебното производство, тъй като до този момент те не са ѝ били предоставени.

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Утре Агова и клиентът ѝ Славчо Мегеров ще могат да се запознаят с тези материали в рамките на един час преди съдебното заседание, уточни юристът.

Припомняме, че Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври.

В съдебната зала се разбра обаче, че срещу Мегеров има само косвени доказателства, а оръжието на престъплението все още не е открито.

До този момент обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова.