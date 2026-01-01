Апелативният съд в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

Магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства, а органите на досъдебното производство са проявили изключителна усърдност. Престъплението е било много добре планирано и организирано както по отношение на извършването му, така и по отношение на укриването на доказателства с цел да не бъде разкрит извършителят, посочи съдия Елена Захова.

Славчо Мегеров, обвинен за убийството на Илиян Филипов, обжалва ареста си

Според нея с оглед на това съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Тя коментира, че Мегеров е реабилитиран по всички предходни осъждания и трябва да се разглежда като неосъждано лице. Ако вината му бъде доказана, той може да бъде осъден на лишаване от свобода за срок от 15 години до доживотен затвор без право на замяна.