Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) днес заяви, че иранската противовъздушна отбрана е унищожила американски разузнавателен и щурмови дрон над остров Кешм в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

“Преди няколко минути беше прехванат и унищожен 16-ти американски дрон "Ем Кю-1" с новата, модерна ПВО система на КГИР, контролирана от единната мрежа за противовъздушна отбрана на страната, в небето над остров Кешм“, се казва в изявлението.

До момента информацията не е потвърдена от страна на САЩ, отбелязва Ройтерс.