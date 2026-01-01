Задължително използване на българския книжовен език в държавните институции, надписи на български език в публичното пространство, държавен стандарт за българската форма на кирилицата и създаване на Консултативен съвет към Министерския съвет. Това са основните положения в законопроекта за българския език на "Възраждане". Той беше приет на първо четене със 153 гласа „за“ – 121 гласа от „Прогресивна България“, 18 от ГЕРБ-СДС, 1 от ДБ, 2 от „Продължаваме промяната“ и 11 от „Възраждане“. Текстовете уреждат още употребата на чужди езици, мерките за опазване и популяризиране на българския език и налагането на санкции при нарушения.

Парламентът прие на първо четене Законопроекта за българския език, внесен от „Възраждане“

С проекта се предлага цялостна правна уредба на държавната езикова политика, която обхваща използването на българския език в публичните институции, образованието, медиите и електронната среда.

В него е записано, че официалният език в България е българският книжовен език, а графичната му система е българската форма на кирилицата.

Къде ще бъде задължително използването на български език?

Органите на държавната власт, местното самоуправление и публичноправните организации ще трябва да използват българския книжовен език при изпълнение на своите функции.

Изискването обхваща и надписите и съобщенията в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица. Те трябва да бъдат изписвани на български книжовен език.

Проектът допуска транслитерация на латиница под текста на кирилица съгласно Закона за транслитерацията. Използването на чужд език е допустимо и когато това е предвидено в специален закон или се отнася до търговска или туристическа дейност.

Българският книжовен език ще бъде задължителен в правосъдието, администрацията, образованието и здравните услуги, както и в областта на националната сигурност, обществения ред и отбраната.

БГНЕС

Какво се променя в електронната среда?

Една от основните части на законопроекта е посветена на използването на българската форма на кирилицата в електронна среда.

Предлага се въвеждането на държавен стандарт за българската форма на кирилицата. Държавната и общинската администрация ще трябва да използват шрифтове, съобразени с него, при изпълнение на правомощията си и при общуването с гражданите.

Институциите ще трябва също да насърчават прилагането на стандарта от търговските дружества и другите стопански субекти при електронни сделки и предоставяне на онлайн услуги.

Държавата ще има ангажимент да осигурява условия за цифровизация, кодиране и включване на символите от българската форма на кирилицата в международните графични стандарти и системи.

За целта се предлага национална програма, която да финансира и подкрепя разработването на шрифтове, съобразени с държавния стандарт, както и свободното им публично разпространение.

Законопроектът допуска и въвеждането на национални изисквания към техническите и програмните параметри на електронните и мобилните устройства, свързани с изобразяването на българската кирилица, при спазване на европейското право.

Предвидено е България да работи и за утвърждаването на българската форма на кирилицата в Европейския съюз, включително за регламентирането на общоевропейски стандарти за използването ѝ в администрацията, образованието и медиите.

Какви са правилата за използване на чужди езици?

Законопроектът урежда и случаите, в които се допуска употребата на чужд език.

Сред тях са сключването на международни договори, по които България е страна, официалните международни отношения, международното признаване или защитата на авторско право на определен езиков израз, както и други случаи, предвидени в закона.

Чужд език може да се използва като втори език при определени публични съобщения. Допуска се употребата му и при публични прояви в областта на рекламата, образованието, науката, културата и развлекателната дейност.

За чуждестранните радио- и телевизионни програми ще продължат да се прилагат изискванията на Закона за радиото и телевизията.

Как ще се опазва и популяризира българският език?

Проектът възлага на държавата да провежда целенасочена политика за опазване, насърчаване и правилно използване на българския книжовен език в образованието, публичната комуникация и администрацията.

За тази цел се предвижда допълнително подпомагане на образованието, науката, изкуството, културата и масовите комуникации като области, чрез които се развива българският език.

Отделно внимание е отделено на обществените медии. Държавата ще трябва да насърчава доставчиците на медийни услуги, които популяризират българския книжовен език и писменост чрез специализирани предавания, рубрики и други тематични материали с участието на учени, писатели, представители на културата и изкуството и чуждестранни учени българисти.

Предвижда се обществените доставчици на медийни услуги да излъчват програмите си на български книжовен език, като изключенията ще бъдат съобразени със Закона за радиото и телевизията.

Сред останалите мерки са утвърждаването на кирилицата като общоевропейско културно-историческо наследство, популяризирането на приноса на българската писменост и книжовност към европейската цивилизация и насърчаването на използването на българския език в институциите на Европейския съюз, когато приложимите правила позволяват това.

Заложени са и национални програми за подпомагане на българистичните изследвания, развитието на науката за българския език и популяризирането му в чужбина.

Какъв ще бъде новият Консултативен съвет за българския език?

Законопроектът предвижда създаването на Консултативен съвет за българския език към Министерския съвет.

В състава му ще влизат представители на Института за български език при БАН, преподаватели по български език от висшите училища, учители по български език и литература и представител на Съвета за нематериално културно наследство.

Съставът ще се утвърждава с решение на Министерския съвет, а мандатът ще бъде пет години.

Сред задачите на съвета ще бъдат изготвянето на годишна оценка за състоянието на българския език, подготовката на становища по законопроекти, свързани с използването на книжовния език, и насърчаването на издаването на справочници, граматики и речници.

Той ще дава становища и при изготвянето и изменението на държавния образователен стандарт за книжовен български език, както и по учебните планове и учебниците по български език.

Предвижда се също да организира обществени дискусии по въпроси, свързани с езиковата култура и развитието на българския език.

Съветът обаче няма да има контролни или санкциониращи правомощия. В законопроекта изрично е записано:

„Съветът не упражнява контролни функции, не издава задължителни предписания и не съставя наказателни постановления.“

Заседанията му ще се провеждат поне веднъж на тримесечие, а решенията ще имат препоръчителен характер.

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Какви санкции са предвидени?

Нарушенията на закона, доколкото не подлежат на по-тежка отговорност, ще се разглеждат като административни нарушения и ще се санкционират по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Контролът ще се осъществява от органите, които прилагат закона, съобразно правомощията им по специалните закони.

Конкретни размери на глоби или имуществени санкции не са посочени в законопроекта.

Предвижда се Министерският съвет да приеме подзаконов нормативен акт за прилагането на закона, включително по отношение на административнонаказателните разпоредби.