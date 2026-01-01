Още два полета, свързани с Италия, станаха обект на заплахи за бомба днес след вълната от подобни сигнали по-рано тази седмица, предаде АНСА.
Полет на Wizz Air от Прага за Рим беше пренасочен към Венеция, след като в контролната кула на летище „Фиумичино“ в италианската столица е постъпило анонимно съобщение за наличие на бомба на борда.
Междувременно на летището в Лисабон беше предприета мащабна операция по сигурността заради сигнал за бомба на борда на полет на Ryanair от Рим, който кацна в португалската столица в 8:00 ч. сутринта, съобщиха местни медии.
Ultima ora. - Nuovi allarmi bomba sui voli europei, 2 aerei da e per scali italiani ➡️ https://t.co/9kW2PPzzb4 https://t.co/nF90Bo47Il— euronews Italiano (@euronewsit) November 6, 2026
Според информацията сигналът е бил подаден до полицията чрез телефонно обаждане от служител на правоохранителните органи, чиято самоличност е била потвърдена от органите на реда.
Властите предприемат действия за оценка и проверка на достоверността на заплахата.
През тази седмица десетки полети, включително няколко от или за Италия, станаха обект на фалшиви сигнали за бомби.
Un nuova ondata di allarmi bomba ha investito il traffico aereo europeo.Procedure di emergenza in numerosi aeroporti e voli dirottati. Si alzano i caccia.Un aereo da Roma atterrato a Lisbona.Volo Praga-Roma,deviato a Venezia. Evacuate le redazioni di tv e giornale a Dublino. https://t.co/fXoQc4zG4f— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 6, 2026
Пътниците от един от тях - полет от Дъблин за Рим, който беше пренасочен към авиобазата "Еврьо“ в Северна Франция под ескорта на френски военни самолети, пристигнаха в италианската столица през нощта.
„Накараха ни да слезем от самолета и ни претърсиха с кучета. Отношението към нас беше добро, но денят беше тежък“, разказа един от пътниците при пристигането си.