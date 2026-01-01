Почина големият български скулптор и творец Вежди Рашидов. Той е получил сърдечен удар рано тази сутрин. Тъжната новина потвърдиха за NOVA от семейството му. Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември, четвъртък, от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов",

Освен скулптор, той е общественик и политик и оставя значима следа както в културния, така и в политическия живот на България.

Роден е на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художествената гимназия „Илия Петров“ в София, а през 1978 г. – Художествената академия със специалност „Скулптура“ в класа на проф. Димитър Даскалов. Изгражда международна кариера като скулптор, с десетки самостоятелни изложби в България и чужбина. Негови произведения са част от колекции на престижни музеи и галерии по света.

Изкуство

Автор е на статуетките за призовете „Сирак Скитник“ на Българското национално радио, „Златна роза“ на фестивала на българския филм във Варна, „Полицай на годината“ на Министерството на вътрешните работи и наградата за наука „Питагор“ на Министерството на образованието и науката.

Обявен е за народен художник на Турция и за почетен гражданин на Армения.

Произведения на Вежди Рашидов се намират в почти всички галерии в България, както и в частни колекции и музеи по света, сред които музеят „Пушкин“ в Москва, фондация „Лудвиг“ в Кьолн, Националната галерия в Ереван, музеят „Манцу“ в Хачиджи, колекция „Корита“ в Токио, музеят „Стасис“ в Отару, фондация „Арт Диалог“ в Париж, музеят „Тилсен“ в Канада, Националната галерия в Анкара, Музеят за модерно изкуство в Палма де Майорка, Музеят на Израел в Йерусалим, галерия „Уфици“ във Флоренция, Музеят на конната цивилизация в Токио, музеят „Арсенал“ във Венеция, Скулптурният парк на Министерството на външните работи на Кипър, фондация „Серра“, фондация „Кетглас“ и музеят „Дзинтай“ в Пекин.

Участва в над 50 изложби в България и в чужбина – Русия, Полша, Унгария, Испания, Италия, Франция, Германия, Белгия, Кувейт, Япония, Индия и други.

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Признания

Носител е на орден „Стара планина“ първа степен (13 май 2002 г.). От 2004 г. е член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН).

Рашидов е академик на Международната академия за изкуство и култура за цялостното си творчество (Москва, Русия, 6 март 2010 г.). На 23 септември 2011 г., по време на работно посещение във Франция, е удостоен с медала на музея „Лувър“. По време на срещата с генералния директор на музея Анри Лоарет е обявено и решението България да представи изложба с артефакти в новия отдел за Византия на Лувъра. На 15 февруари 2014 г. става първият български художник, получил Наградата на критиката на Международната изложба за съвременно изкуство CALL`ART във Венеция. През април 2014 г. е удостоен с почетния медал на музея „Арсенал“ и с почетния „Кехлибарен знак“ на общината във Венеция, Италия.

На 26 февруари 2019 г. получава почетния знак „Свети Стефан“ на Българската екзархия в Истанбул. На 8 юли 2021 г. е удостоен със златния медал на Кралския артистичен кръг (Real Circulo Artistico, RCA) в Барселона.

През април 2019 г. посланикът на Армения в България Армен Саргсян връчва на Вежди Рашидов специален сертификат за оказаната от него помощ след земетресението в арменския град Спитак през 1988 г. Заедно с художника Георги Трифонов Рашидов дарява приходите от тяхна изложба в Индия и Париж за пострадалите от бедствието. Носител е и на най-високото отличие на Министерството на културата на Армения за приноса му в развитието на двустранните отношения. В качеството си на министър на културата организира Дни на Армения в България.

Почетен гражданин е на Кърджали (21 октомври 1996 г.), Мадан (11 август 2003 г.), Димитровград (11 август 2003 г.), Правец (3 октомври 2008 г.) и София (24 юли 2014 г.).

През 2018 г. става почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

На 1 октомври 2021 г. в София открива арт галерия на свое име – „Вежди“.

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Обществен живот и политика

В периода 1999-2003 г. е общински съветник в Столичния общински съвет. Депутат е в 41-ото Народно събрание (14–27 юли 2009 г.). От 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. е министър на културата.

Депутат е в 42-ото Народно събрание (2013–2014 г.) и в 43-ото Народно събрание (27 октомври – 7 ноември 2014 г.). От 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г. отново заема поста министър на културата. През април 2015 г. в музея „Лувър“ в Париж е открита изложбата „Епопея на тракийските царе“, в чието организиране участва Министерството на културата по време на мандата му като министър. В експозицията са представени над 1600 експоната от 17 български музея.

Депутат е в 44-ото и 45-ото Народно събрание (2017–2021 г.). Член е на Изпълнителната комисия на партия ГЕРБ в периода 2021–2023 г.

Избран е за депутат в 48-ото Народно събрание (19 октомври 2022 г. – 2 февруари 2023 г.), чийто председател е от 21 октомври 2022 г. до 2 февруари 2023 г. Депутат е и в 49-ото Народно събрание (12 април – 1 септември 2023 г.).

На 9 август 2023 г. подава оставка като председател на Комисията по културата и медиите и като народен представител, напуска партия ГЕРБ и политиката. Оставката му е гласувана от 49-ото Народно събрание на 1 септември 2023 г.