Митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ към Териториална дирекция Митница Русе задържаха близо 1 кг контрабандни златни изделия при проверка на микробус с турска регистрация.

Микробусът е пътувал по направление от Турция за Франция и е превозвал материали за производство на тютюн за наргиле. На 4 НОЕМВРИ е спрян от служители от отдел „Борба с наркотрафика“ за „роуд стоп“ проверка, съобщиха от Агенция „Митници“.

Хиляди пръстени, гривни и колиета търсят нов собственик: Митница Русе продава над 14 кг бижута (СНИМКИ)

При извършените контролни действия митническите инспектори установяват в товарното помещение сред декларираната стока кашон с празни кутийки за бижута, а в хладилна чанта - под салфетки и чаши за кафе, са открити 139 бижутерийни изделия от злато - обеци, пръстени, гривни, колиета, висулки.

Златните изделия с тегло 945 грама са задържани. По случая е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

Агенция „Митници“

Проверката е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.