Зам.-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов призова Гълъб Донев да подаде оставка заради намерението за пренасочване на част от вноските от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

Съпредседателят на партия "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов показаха писмо, за което твърдят, че е изпратено от Гълъб Донев до Европейската комисия (ЕК) на 2 ноември. "Изпращайки това писмо, казва на ЕК много ясно, че иска да пренасочи част от вноските от втория пенсионен стълб към НОИ".

Скандал и напрежение за писмото до ЕК: Гълъб Донев с позиция за втория пенсионен стълб

„Според различни представители на властта документите ни били дадени от Борисов, Горанов, Екатерина Захариева, Илияна Цанова. Не, не е нито един от тях, нито ни ги е дал Агент 007, Агент Смит, Бъгс Бъни или Бисквитеното чудовище. Но не е важно как сме го получили. Важното е, че лъжете и мажете. И продължавате. С оправдания по студията и социалните мрежи“, написа Божанов във Фейсбук.

"Някой ви е казал, че атаката е най-добрата защита и измисляте всякакви глупости", пише още Божанов.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев отрече правителството да е предлагало пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). В официална позиция до медиите той уточни, че подобно предложение не фигурира нито в официалното му писмо до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., нито в проекта на държавния бюджет за 2027 г., представен в детайли на 6 ноември.