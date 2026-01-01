Няма намерение за реформа, която да засегне вноските на българските граждани във втория пенсионен стълб. Това заяви председателят на „Прогресивна България“ Петър Витанов в отговор на обвиненията на опозицията, че се подготвя посегателство върху средствата в частните пенсионни фондове. Той увери, че подобна мярка не е включена в проекта за държавния бюджет, чието представяне се очаква в края на седмицата.

„Нямаме такова намерение, защото ще видите в края на седмицата представянето на бюджета. Това не е част от пакета от мерки“, заяви Витанов.

По думите му твърденията за подготвяни промени в пенсионната система са част от продължаващото политическо противопоставяне след изборите.

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Витанов посочи, че са обсъждани различни възможности, свързани с дейността на частните пенсионни фондове, но подчерта, че обсъждането на дадена идея не означава взето решение.

Той отхвърли твърдението, че решението не е взето, защото Европейската комисия се е възпротивила. "Нямам таква информация, по-скоро не е. Ако не е взето заради ЕК защо казват, че го взимаме. Нямаме такова намерение да правим такъв тип реформи", каза Витанов.

Предлага намаляване на таксите на частните пенсионни фондове

Според Витанов една от необходимите промени е законово ограничаване на таксите, които частните пенсионни дружества събират за управление на средствата.

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Той изрази мнение, че тези такси са значително по-високи в сравнение с други европейски държави и намаляват средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Витанов посочи, че лично би подкрепил и по-съществена промяна в модела на пенсионното осигуряване.

Идеята му е новопостъпващите на пазара на труда да не бъдат автоматично включвани в частните пенсионни фондове, а първоначално да се осигуряват в държавната система. Преминаването към частен фонд според този подход би ставало след изрично заявено желание.

Той уточни, че това е личното му виждане и че подобна промяна най-вероятно няма да бъде разгледана.

Протести след представянето на бюджета

Попитан дали очаква обществено недоволство след представянето на бюджета, Витанов заяви, че не се притеснява от евентуални протести.

В същото време подчерта, че протестите са сигнал за недоволство, който трябва да бъде внимателно разгледан и обсъден, а при възможност да бъдат предприети съответните мерки.

Той определи предизборната кампания като черна и компроматна

Витанов коментира и приключилата предизборна кампания, като я определи като белязана от компромати и несъвместима със съвременните европейски демократични практики.

Според него изборите вече са приключили и политическите сили трябва да се съсредоточат върху нормализирането на отношенията помежду си.

В отговор на въпрос за предполагаеми връзки между Асен Василев и ДПС Витанов посочи изборните резултати като основание за своите твърдения. Той се позова на резултатите в Кърджали и Турция и изрази мнение, че част от избирателите на „ДПС – Ново начало“ са подкрепили кандидат, посочен в транскрипцията като Гюров.

Тези твърдения представляват политическа оценка на Витанов, а не установено доказателство за договорености между политически формации.

Войната в Украйна

Попитан за войната в Украйна Витанов изрази тревога от човешките жертви и призова за прекратяване на военните действия.

Той подчерта, че войната причинява огромно страдание и че сред жертвите има хора и от двете страни.