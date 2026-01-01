Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев отрече правителството да е предлагало пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). В официална позиция до медиите той уточни, че подобно предложение не фигурира нито в официалното му писмо до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., нито в проекта на държавния бюджет за 2027 г., представен в детайли вчера.

Повод за изявлението стана вълната от реакции и коментари след участието на Донев в предаването „Панорама“ по БНТ снощи, където темата предизвика спор с депутата от „Демократична България“ Божидар Божанов. Той заяви, че разполага с писмо на финансовия министър до Европейската комисия, в което се предлага временно пренасочване на част от осигурителната вноска към първия пенсионен стълб.

Повече пари за заплати, пенсии и семейства: Гълъб Донев представи плановете за Бюджет 2027

В отговор Донев посочи, че са водени разговори с Европейската комисия по различни идеи, но те не означават, че правителството е имало намерение да използва средствата от втория пенсионен стълб за покриване на дефицита в публичните финанси. В телевизионното си участие финансовият министър съобщи още, че правителството е водило диалог с пенсионноосигурителните дружества за възможностите гражданите да се възползват от натрупаните средства по индивидуалните си партиди. По думите му разговорите са приключили със споразумение пенсионните дружества да могат да участват в инфраструктурни проекти чрез създаването на инвестиционен фонд. Така частният сектор и държавата биха могли да обединят усилия за реализацията на проекти в пътната и железопътната инфраструктура.

В днешната си позиция Донев подчертава, че между бюджетния план, изпратен на Европейската комисия на 15 октомври, писмото от 2 ноември и проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г. има пълно съответствие.

Той уточнява, че по време на бюджетната процедура, започнала още през август, са обсъждани различни предложения и идеи, но окончателното решение кои от тях да бъдат включени в бюджетния проект е на Министерството на финансите.

„Трайно обедняване на българския народ“: Реакции след представения бюджет за 2027 г.

Финансовият министър коментира и критиките към управлението на публичните финанси през последните години. Той посочва като примери твърденията за укриване на 1,5 млрд. лева от бюджетния дефицит във връзка с изпълнението на условията за въвеждане на еврото, подписани договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 11 млрд. лева, както и бюджети с прекомерна разходна част.

Донев подчерата още, че основните документи по бюджетната процедура са публично достъпни на сайта на Европейската комисия и Министерството на финансите и призовава те да бъдат разглеждани като основа за оценка на решенията на правителството.

По-късно следобед от опозицията дойде отговор.

„Да, България“: Писмото на финансовия министър до ЕК за втория пенсионен стълб има две версии

Налице са две различни версии на писмо от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия (ЕК), които са с дата 2 ноември 2026 г. и еднакъв номер 37-01-66, адресирани са до генералния директор по икономическите и финансовите въпроси на ЕК Маартен Вервей, но съдържанието им се различава по въпроси, които засягат пенсионните вноски на милиони българи и прогнозите за бюджетния дефицит. Това съобщиха от "Да, България" по повод твърдението на Гълъб Донев, че правителство не е предлагало пред ЕК пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

"Скандалът с втория пенсионен стълб придобива ново измерение и вече не става въпрос само за опита на правителството да пренасочи част от бъдещите пенсионни вноски към НОИ, а за достоверността на официалната кореспонденция на българската държава с ЕК", допълниха от формацията.

Става въпрос за две различни бюджетни политики, представени в документи с еднакви идентификационни номера, като в единия текст правителството предлага временно пренасочване на пенсионни вноски и прогнозира по-бързо намаляване на дефицита, а в другия тази мярка отсъства и прогнозите за дефицита са по-неблагоприятни. Това поставя въпроса дали отпадането на пенсионното предложение е свързано с промяната на бюджетните прогнози и дали съществува преработена версия на един и същ официален документ, добавиха от "Да, България".

От формацията настояват Министерството на финансите незабавно да предостави цялата кореспонденция, а не само документа, който в момента е публикуван и допълниха, че ще се обърнат и към ЕК за независимо потвърждение кой текст е получила на 2 ноември, кога го е регистрирала и дали впоследствие е получавала друга версия.

Ако правителството е променило позицията си, то дължи обяснение. Ако е изпратило преработен документ, трябва да посочи кога и защо. Ако съществуват два официални документа с един номер, трябва да обясни техния статут, пише още в позицията.