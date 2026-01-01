Цените на тока и парното за битовите потребители няма да се увеличават до края на отоплителния сезон. Това заяви Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет, коментирайки решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да повиши цената на природния газ за ноември с 32%.

Радев подчерта, че КЕВР е независим регулатор и правителството не се намесва в работата му.

По думите му въпреки чувствителното увеличение на цената на газа регулаторът е решил да не променя цените на парното и електроенергията за битовите потребители до края на отоплителния сезон.

Той посочи, че въпреки поскъпването цената на газа за България остава с близо 40% по-ниска от европейския борсов индекс ТTF. Според Радев това допринася за запазването на конкурентоспособността на българския бизнес.

„Въпреки увеличението, и аз много ясно заявих тук, преди седмица на заседание на Министерския съвет, че правителството ще подкрепи това решение със своите механизми. И повтарям още веднъж – цената на тока и парното няма да се увеличава“, заяви Радев.

Премиерът опроверга твърденията за предстояща промяна във втория пенсионен стълб и заяви, че са несъстоятелни твърденичта, че „правителството ще краде от втория стълб“, като призова манипулациите да приключат след края на предизборната кампания.

Радев коментира и одитните доклади на Сметната палата, които, по думите му, са излезли непосредствено преди официалното обявяване на бюджета за 2027 г. Той определи констатациите в тях като „съкрушителна диагноза за предишното управление“.

Според Радев докладите показват финансов разгул, счетоводни трикове и реален бюджетен дефицит за 2025 г. значително над 3%, който е бил прикрит, за да може България да влезе в еврозоната. Той посочи още натрупани и неразплатени задължения, които са се отразили на бюджета за 2026 г. и ще продължат да тежат и върху този за 2027 г.

Въпреки наследените проблеми правителството предприема решителни стъпки за възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на свръхдефицита, заяви Радев.

По думите му целите са изпълнение на ангажиментите за повишаване на доходите и пенсиите, подкрепа за хората и семействата, учениците, студентите и младите лекари, както и провеждане на реформи и увеличаване на инвестициите в стратегически сектори.

Сред посочените от него приоритети са отбраната, здравеопазването, образованието, иновациите, културата, науката и спортът, както и създаването на условия за инвестиции и икономически растеж.

Очаква се Министерският съвет да одобри промени в шест данъчни закона. Това предвижда дневният ред на редовното правителствено заседание.

Сред тях са Законът за данъка върху добавената стойност, Законът за данъците върху доходите на физическите лица и Законът за корпоративното подоходно облагане. Промените в данъчните закони обикновено вървят заедно с бюджета за следващата година. Проектобюджетът за 2027 г. се очаква в петък.

Финансовото министерство внася и промени в Закона за местните данъци и такси, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за счетоводството. В дневния ред има и промени в Закона за независимия финансов одит. Какво съдържат законопроектите, ще стане ясно, след като бъдат одобрени и публикувани.

Министрите ще одобрят и законопроекти за промени в Закона за ДАНС и в Закона за отбраната и въоръжените сили.

Пари за родителите на деца без място в детска градина

Правителството ще отпусне допълнителни средства на общините. С тях ще бъдат компенсирани родителите на деца, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места. Компенсацията е за разходите, направени между 1 юли и 14 септември 2026 г.

Допълнителни разходи ще бъдат одобрени и по бюджетите на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на културата.

Енергийно партньорство с Азербайджан, Грузия и Турция

Кабинетът ще одобри проект на споразумение за стратегическо партньорство в областта на чистата енергия между България, Азербайджан, Грузия и Турция. Предвиден е и меморандум между Министерството на енергетиката и Международната агенция по енергетика.

Комитет за Левски, Ботев и Освобождението

По предложение на министъра на културата ще бъде създаден национален комитет за отбелязване на три годишнини през 2027 и 2028 г.: 190 години от рождението на Васил Левски, 180 години от рождението на Христо Ботев и 150 години от Освобождението на България.

Министрите ще разгледат искане на „Кока-Кола ХБК България“ за промяна в концесионния договор за минералната вода от находище „Банкя“. Ще бъде одобрен доклад за състоянието на защитата при бедствия, както и участието на България с национални щандове на изложенията „Зелена седмица 2027“ в Берлин и „ПроВайн 2027“ в Дюселдорф. Правителството ще прехвърли безвъзмездно държавен имот на община Гърмен.

Кабинетът ще одобри и позициите на България за заседанията на Еврогрупата и на Съвета ЕКОФИН на 9 и 10 ноември в Брюксел.