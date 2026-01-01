Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев обяви, че започва да публикува документи от комуникацията между представители на българското правителство и Европейската комисия (ЕК), които според него доказват, че кабинетът е обсъждал пренасочване на част от пенсионните вноски от втория стълб към държавното обществено осигуряване. Мирчев обвини управляващите, че са подвели обществото, и настоя премиерът Румен Радев да даде отговори за произхода и съдържанието на документите.

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Повод за новата реакция на Мирчев е изявление на министър-председателя Румен Радев, който отрече правителството да е планирало половината от вноските за втория пенсионен стълб да бъдат пренасочени от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ). Премиерът определи твърденията по темата като „несъстоятелни истерии на някои български политици“.

В отговор във Facebook Мирчев заяви, че започва публикуването на документи, които според него опровергават позицията на правителството.

„Тъй като премиерът Румен Радев отрича българското правителство да е планирало половината от вноската за втория стълб на пенсията да премине от частните пенсионни фондове към държавния НОИ и нарече „несъстоятелни истерии на някои български политици“, започваме да публикуваме документи от комуникацията на представители на кабинета с ЕК, което доказва обратното и уличава представители на „Прогресивна България“ в лъжа“, посочи той.

По думите му от „Демократична България“ очакват в следващите дни да получат пълната кореспонденция между България и Европейската комисия. Такава информация вече е поискана както от Брюксел, така и от Министерството на финансите.

Четири въпроса към премиера Румен Радев

Мирчев постави четири конкретни въпроса, свързани с документ, озаглавен Bulgaria – 2027 Budget and the second Pension Pillar, с дата 15 октомври 2026 г.

Той настоява да стане ясно коя институция и кои длъжностни лица са изготвили документа, както и дали съдържанието му е било одобрено от министъра на финансите или от министър-председателя.

Третият въпрос е дали документът е бил предоставен на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на нейния кабинет или на други представители на ЕК, кога е станало това и по какъв канал.

Мирчев настоява също да бъде изяснено дали съществува придружаваща кореспонденция, протокол от среща или писмен отговор от Европейската комисия.

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Съпредседателят на ДБ уточни, че същите въпроси ще бъдат отправени и към европейските институции.

„Няма да спрем, докато правителството на лъжата не се извини на българските граждани“, заяви той.

Според Мирчев документът показва, че правителството е разглеждало възможността за пренасочване на милиарди евро от бъдещите вноски по личните пенсионни партиди към държавното обществено осигуряване.

Той твърди, че подобна мярка би довела до намаляване на бъдещите пенсионни плащания и би засегнала интересите на работещите български граждани.

„Правителството на лъжата дължи извинение на българските граждани. Първо, защото е подготвяло посегателство върху бъдещите им пенсионни спестявания. И второ, защото продължава да отрича, че е обсъждало и защитавало подобна мярка пред ЕК“, заяви Мирчев.

По думите му от документа става ясно още, че Европейската комисия е възразила срещу предложението за пренасочване на пенсионни средства.

„Радев се представяше за защитник на пенсиите пред Брюксел, докато правителството му е подготвяло точно обратното“, коментира той.

Мирчев подчерта, че българските граждани заслужават да знаят какви предложения са били обсъждани с европейските институции и кой е носил отговорност за тях.

Към момента съдържанието и произходът на посочения документ, както и твърденията за позицията на Европейската комисия, не са независимо потвърдени.

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По-рано Мирчев обвини Гълъб Донев в лично участие в предложението

Новото изявление идва след като по-рано през деня Ивайло Мирчев обвини Гълъб Донев, че лично е предложил на Европейската комисия пренасочване на част от пенсионните вноски от втория стълб към държавното обществено осигуряване с цел покриване на бюджетния дефицит.

От кулоарите на Народното събрание той заяви, че от „Демократична България“ са изпратили писма до Министерството на финансите и Европейската комисия с искане да получат цялата кореспонденция по темата.

„Там да се види как лично господин Гълъб Донев предлага на Европейската комисия това решение. Не някой друг в Министерството на финансите, лично господин Гълъб Донев“, заяви депутатът.

Той призова премиера до петък, когато е парламентарният блицконтрол, да предостави кореспонденцията и представителите на „Прогресивна България“ да признаят, че са подвели обществото.

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Предупреждение за поскъпване заради компенсациите за ток

Мирчев коментира и компенсациите за бизнеса заради високите цени на електроенергията. Според него правителството спира изплащането им под предлог, че защитава цените за крайните потребители на регулирания пазар.

По думите му това създава затруднения за малкия бизнес, включително фризьорски салони и квартални магазини, чиито сметки за ток вече са два, три или четири пъти по-високи отпреди.

Мирчев настоя за осигуряване на средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като предложи да бъде преразгледано финансирането, което според него се насочва към електроцентрали, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки.

Според депутата съществуващият механизъм за компенсации може да продължи да действа, ако бъде осигурен необходимият финансов ресурс. Той предупреди, че в противен случай предприятията ще прехвърлят увеличените си разходи върху крайните потребители, което ще засили инфлационния натиск.

Обвинения за прикриване на незаконна фабрика за цигари

Мирчев съобщи и за предполагаем случай с разкрита незаконна фабрика за производство на цигари в района на Рилци, Благоевградско.

По думите му правоохранителните органи първоначално са планирали публичен брифинг по случая, който впоследствие е бил отменен.

Той обвини институциите в опит да прикрият информацията и свърза случая с лице, което според него е спонсор на „Прогресивна България“ и притежава имота, където се намира предполагаемата фабрика.

Мирчев обаче не посочи името на въпросното лице и не представи документи в подкрепа на твърденията си. На журналистически въпрос за връзката между собствеността върху имота и евентуална отговорност за незаконната дейност той заяви, че допълнителни подробности ще бъдат оповестени по-късно.

Към момента тези обвинения не са независимо потвърдени и не е представена официална позиция на Министерството на вътрешните работи.

ДБ предлага по 1000 евро за всяко новородено дете

Сред останалите теми в изявлението на Мирчев беше и инициативата на „Демократична България“ за създаване на лични инвестиционни сметки за новородените деца.

Предложението предвижда всяко дете, родено след 1 януари 2027 г., да получи по 1000 евро, които да бъдат инвестирани на международните финансови пазари за дългосрочен период.

Според представената концепция средствата трябва да бъдат защитени от запор и да не могат да бъдат използвани за покриване на държавни разходи.

Мирчев обяви, че от следващия понеделник „Демократична България“ започва политически консултации с всички парламентарни групи в Народното събрание, за да потърси подкрепа за законопроекта.

Предложението предвижда средствата да се натрупват в продължение на 60 години. Не бяха представени конкретни разчети за очакваната доходност, необходимото бюджетно финансиране или механизма за управление на инвестициите.