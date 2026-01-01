Над 4 млн. души се осигуряват за втора пенсия в частни универсални пенсионни фондове. Общо осигурените в частните пенсионни фондове, включително професионалните и доброволните, са над 5,1 млн., а натрупаните в тях средства възлизат на близо 17 млрд. евро. Днес темата отново е в центъра на политическия спор. Опозицията твърди, че властта се готви да посегне на част от тези пари. Правителството засега не е коментирало. Какво представлява втората пенсия, кого засяга и какво би означавала подобна промяна?

Какво е втората пенсия

Пенсионната система в България има три стълба. Първият е държавната пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ). Вторият е задължителна лична сметка в частен, т.нар. универсален пенсионен фонд. Третият е доброволно спестяване.

Втора пенсия наричаме плащането от универсалния пенсионен фонд. Разликата с държавната пенсия е съществена. Вноските в държавното обществено осигуряване постъпват в общ фонд, от който се изплащат пенсиите на сегашните пенсионери. Средствата във втория стълб се натрупват в индивидуална партида и се инвестират от пенсионноосигурително дружество. Размерът на бъдещата пенсия зависи от внесените суми, доходността от инвестициите, удържаните такси и условията за изплащане. Доходността не е гарантирана и стойността на партидата може както да нараства, така и да намалява.

Кой се осигурява

За втора пенсия задължително се осигуряват хората, родени след 31 декември 1959 г., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване. Това са както работещите на трудов договор, така и самоосигуряващите се. Във втория стълб са осигурени над 4 млн. души.

Политическа буря заради информация, че властта посяга на парите за втора пенсия

Има и изключения. Хората, които по законовия ред са избрали да се осигуряват само в НОИ, не внасят пари в частен фонд. Служителите в Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военно разузнаване“ и ДАНС също не се осигуряват в универсален фонд. Вместо това вноската им за фонд „Пенсии“ е увеличена с 5 процентни пункта.

Колко се внася

Човек не плаща отделно за втора пенсия. Пет процента от осигурителния доход отиват в универсалния фонд. Те са част от общата пенсионна вноска. При работещите на трудов договор 2,8% поема работодателят, а 2,2% се удържат от заплатата. С толкова се намалява вноската за държавния фонд „Пенсии“. При сегашния максимален осигурителен доход максималната месечна вноска за втора пенсия е 115 евро.

Системата заработи през 2002 г. с вноска от 2%. Тя постепенно беше увеличена до 5% от началото на 2007 г. По първоначалния замисъл трябваше да стигне 7%, но това не се случи.

Колко пари има във фондовете

Към 31 март 2026 г. във фондовете, управлявани от пенсионноосигурителните дружества, участват общо 5 198 210 души. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН). От тях 5 152 395 са осигурени, които още трупат пари. Останалите вече получават плащания. Числото включва всички видове фондове: универсални, професионални и доброволни. Някои хора участват в повече от един фонд и са преброени повече от веднъж.

Общо във фондовете са натрупани 16,02 млрд. евро. Най-голяма част, близо 87%, или около 13,9 млрд. евро, са в универсалните фондове, тоест това са парите за втора пенсия. Професионалните фондове държат 6,3%, а доброволните 5,3%.

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Само за първите три месеца на 2026 г. във фондовете са постъпили вноски за 457,5 млн. евро. Това е с 15,7% повече от същия период на миналата година.

Системата расте бързо. В края на 2017 г. активите на фондовете бяха 12,7 млрд. лв., около 6,5 млрд. евро, а осигурените 4,58 млн. За по-малко от девет години парите са се увеличили близо два пъти и половина.

На пазара работят 10 пенсионноосигурителни дружества. По данни на Националния статистически институт през 2025 г. те са реализирали печалба от 139,5 млн. лв., или около 71 млн. евро.

Кога и как се получава

Парите от универсалния фонд могат да се получат при навършване на възрастта за пенсия. През 2026 г. тя е 62 г. и 6 м. за жените и 64 г. и 9 м. за мъжете. Изискване за трудов стаж няма. Дори човек да няма достатъчно стаж за държавна пенсия, той пак може да получи парите си от УПФ.

Начинът на изплащане зависи от натрупаната сума. Ако тя стига, човек получава пожизнена пенсия. Минималният ѝ размер е 15% от минималната държавна пенсия, която от 1 юли 2026 г. е 347,51 евро. Така най-ниската пожизнена втора пенсия е 52,13 евро на месец. Ако сумата е по-малка, парите се изплащат на части или наведнъж.

Втората пенсия не се отпуска автоматично. Трябва да се подаде отделно заявление до пенсионното дружество. Документите за държавна пенсия не я заместват.

Към 31 март 2026 г. плащания от втория стълб получават 45 086 души. От тях 9 624 получават пожизнена пенсия, а 35 462 получават натрупаното на части. Средната втора пенсия през първото тримесечие на годината е 124,66 евро, а средното разсрочено плащане е 282,70 евро.

Наследява ли се

Докато човек работи и трупа пари, натрупаното в партидата е лична собственост. Ако осигуреният почине, наследниците му могат да получат сумата при условията на закона. Парите в НОИ не са лични и не се наследяват. През 2011 г. Конституционният съд потвърди, че натрупаните суми са собственост на осигурените, а не на пенсионните дружества или на държавата.

След пенсионирането зависи от избрания вид пенсия. При пожизнена пенсия без допълнителни условия плащанията спират със смъртта на пенсионера. При пенсия с гарантиран период наследниците получават сумата за оставащите години от този период.

Вторият стълб намалява държавната пенсия

Тук е най-спорната част. Хората, които се осигуряват и във втория стълб, получават по-малка пенсия от НОИ, защото част от вноските им отиват в частния фонд. Според НОИ това намаление ще расте, защото все повече хора се пенсионират след дълги години във втория стълб. Затова втората пенсия не означава непременно по-висок общ доход.

Затова вторият стълб има както критици, така и защитници. Критиците смятат, че двете пенсии често не надвишават една от НОИ, а таксите на фондовете изяждат част от парите. Защитниците отговарят, че проблемът е в начина, по който се изчислява държавната пенсия, а не в самите фондове.

Нови правила от 2027 г.

Вторият пенсионен стълб също предстои да се промени. До 30 ноември осигурените могат да изберат в какъв подфонд да се управляват спестяванията им – динамичен, балансиран или консервативен. Хората, които не направят избор, ще бъдат разпределени служебно според възрастта си. Новият модел влиза в сила от 1 януари 2027 г.

Как да проверите къде сте осигурени и колко пари имате

В кой фонд отиват вноските ви, можете да проверите онлайн в услугата „Проверка на пенсионен фонд“ на НАП. Нужен е персонален идентификационен код (ПИК), който се получава безплатно в офис на агенцията. Може да се провери и с писмено запитване или на място в Централното управление на НАП в София.

Колко пари имате, ще ви каже самото пенсионно дружество. Повечето предлагат онлайн достъп до партидата. Освен това всяко дружество е длъжно до 31 май да ви изпрати годишно извлечение за предходната година.

Сигналът на ДБ

Днес съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов алармира, че властта се готви да посегне на втория стълб. „Поредно скандално действие на властта – получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита“, написа той във Facebook. По думите му вместо стимули за икономиката и капиталовия пазар все повече пари се насочват към държавата. Подробности Божанов не дава.

Неговият колега от ДБ Владислав Панев конкретизира, че кабинетът ще предложи с бюджета вноската да бъде намалена до 2,5%, а останалата част да отива директно в НОИ. Същото пишат и медиите, като се позовават на източници във финансовото министерство. Според тях промяната е заложена в проектобюджета за 2027 г. и би донесла на НОИ около 1 млрд. евро. Вече натрупаните пари в партидите няма да бъдат пипани.

Информацията не е официално потвърдена. В публикуваните досега бюджетни документи, включително в бюджетния план за 2027 г., изпратен в Брюксел, такава мярка няма. Правителството засега не е коментирало. Проектобюджетът се очаква в петък.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ предупреди, че формацията ще призове за протести, ако правителството предприеме промени в пенсионния модел, с които част от осигурителните вноски за индивидуалните партиди бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт (НОИ).

Василев коментира медийна информация за евентуално прехвърляне на 2,5 процентни пункта от пенсионните осигуровки към държавната система. Според неговите изчисления подобна мярка би означавала средно 433 евро по-малко годишно по индивидуалните пенсионни партиди на работещите.

Той подчерта, че средствата във втория пенсионен стълб се натрупват по лични партиди и могат да бъдат наследявани при предвидените в закона условия. По думите му пренасочването им към солидарния модел би лишило осигурените лица от възможността тези суми да се натрупват по техните индивидуални сметки.

„Прогресивна България“ смята да пренасочи половината от вноските във втория пенсионен стълб към първия, за да покрие дефицита в бюджета, написа депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова в публикация във Фейсбук.

ГЕРБ ще се противопостави на евентуално решение на правителството за пренасочване на част от пенсионните осигуровки от втория към първия пенсионен стълб. Това заяви Красимир Вълчев от ГЕРБ по повод неофициална информация за подготвяна промяна, която би намалила вноските по индивидуалните партиди в частните пенсионни фондове за сметка на солидарната пенсионна система.Какво би означавало това

Ако вноската бъде намалена, общият размер на осигуровките няма да се промени. Ще се промени само къде отиват парите.

На практика обаче хората ще трупат два пъти по-бавно в личната си сметка. Ако се осигурявате на 1500 евро месечно, в партидата ви сега влизат 75 евро на месец. След такава промяна ще влизат 37,50 евро. За 20 години разликата само от вноските е 9000 евро, без доходността от инвестирането им. Тези пари няма да са лични и няма да се наследяват, а ще отиват в общия фонд на НОИ.

Как подобна промяна би се отразила на държавната пенсия на засегнатите, засега не е ясно. В момента размерът ѝ се намалява заради осигуряването във втория стълб, тъй като част от вноската не постъпва в НОИ. Ако тази част бъде намалена, би следвало да се промени и размерът на това намаление. Как точно ще стане това обаче, зависи от конкретните законови текстове.