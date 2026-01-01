Разговор по отношение на това да се пренасочи част от вноската от втория стълб към първия стълб на държавното обществено осигуряване не се води. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова относно информация за промяна при втория стълб на пенсионното осигуряване. Министърът коментира темата преди началото на форума „Европа е с мен“, организиран по програмата „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.

По думите на министъра управляващите разговарят с пенсионните дружества за това как да бъдат гарантирани пенсиите на хората и как да има по-голяма доходност. Това са разговори, свързани и с по-добри инвестиции, публично-частно партньорство, каза Ефремова.

Политическа буря заради информация, че властта посяга на парите за втора пенсия

Във вторник Министерството на финансите отрече информацията за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване. От ведомството определиха разпространяваната информация като дезинформация.

По-рано във вторник от "Продължаваме промяната" заявиха, че ще призоват към протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в Националния осигурителен институт.